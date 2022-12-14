福勝亭「買套餐送定食」！搶今天報紙換優惠：現賺190元
專賣日式豬排的福勝亭在官方粉專發出優惠公告，與自由時報合作「讀者好享券」，消費者鎖定今（14）日《自由時報》頭版，剪下優惠券可享「買套餐送定食」好康，買開運豬排定食或和風咖哩雞肉定食，搭配涼拌小菜和飲料，還能免費送上鮮嫩炸雞柳定食，現賺190元！兌換日期為12/14～12/24總共14天。
記者蕭涵云/台北報導
福勝亭划算美食優惠曝光，只要購買12/14《自由時報》，可在頭版找到「讀者好享券」，剪下紙本優惠券，憑券可享購「買套餐送定食」等共3種優惠，包括「買開運豬排定食＋涼拌小菜＋飲料，送鮮嫩炸雞柳定食 260元（原價450元）」、「買和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料，送鮮嫩炸雞柳定食 260 元（原價450元）」，一次現賺190元；還有「買金黃脆薯送飲料 60元（原價90元）」可以選擇。
不只是超划算的好康，而且福勝亭原本內用消費，白飯、高麗菜絲、味噌湯都可以免費續加，這麼大方一定要手刀吃個夠。提醒大家一定要有報紙剪下的優惠券才能兌換好康，訂閱電子書版的報紙不適用；且一張券只能使用一次；「讀者好享券」兌換日期為12/14～12/24。有興趣的消費者，記得是要購買今天12/14的自由時報才有喔。
另外，三商巧福週年慶優惠「牛肉麵、排骨飯95元」倒數4天，即日起至12/16(五)，人氣招牌原汁牛肉麵或紅燒排骨飯通通特價95元，最高現省40元；本來吃一碗原汁牛肉麵就要花135元，現在同樣價格竟然可以吃上整份超值套餐，「原汁牛肉麵＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價135元，優惠只剩最後4天，把握時間有吃有划算。