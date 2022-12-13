阿根廷、克羅埃西亞將開踢！「人類章魚哥」預測決賽名單
2022卡達世界足球盃四強賽將於明日開踢，首戰在14日凌晨三點，由克羅埃西亞對上阿根廷，而15日凌晨三點則是由法國對上本屆大黑馬摩洛哥。對此，有「人類章魚哥」之稱的英國BBC球評薩頓（Chris Sutton）發布最新預測，透露最終晉級決賽的名單。
編輯中心/綜合報導
英國BBC球評薩頓指出，這次四強賽事阿根廷將以1：0擊敗克羅埃西亞，法國則以2：1擊敗摩洛哥；不過雖然預測法國會贏球，薩頓仍然表示「阿根廷和摩洛哥兩隊的球迷給國家隊支持的力量很大，希望這兩隊能晉級，此外，摩洛哥對於一個非洲球隊來說，如果晉級決賽是相當偉大的事。」
對於四強賽事分析，薩頓提到「阿根廷對上克羅埃西亞的狀況應該會五五波，中場阿根廷突破防線，將以1：0擊敗克羅埃西亞；至於法國跟摩洛哥，他分析摩洛哥仍會以一貫的防守反擊策略應戰，法國部分有許多優秀的球員，一抓到機會則相當積極進攻，因此預測法國以2：1擊敗摩洛哥」。
回顧過去薩頓在8強賽事的預言，他指出會由巴西、荷蘭、摩洛哥和法國晉級最後4強，結果巴西以及荷蘭都遭到淘汰，不過在葡萄牙、摩洛哥之戰，成功預測摩洛哥以1：0擊敗葡萄牙；而在法國、英格蘭之戰，則也成功預測法國以2：1擊敗英格蘭，預測準確率大約50％，這次預測四強結果是否準確，各界都等著看。（編輯：張嘉哲）