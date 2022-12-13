幼兒園「求樂捐1萬5」買暖氣！家長喊吃虧 1模式嚇壞網
有些家長相當注重學校的教學品質與舒適度，希望孩子能有愉快且安全的校園生活。不過近期就有家長提到，孩子就讀的幼兒園突然發來「樂捐單」，希望每位家長都能捐出1萬5讓學校添購暖氣設備，相關細節曝光後，卻讓不少網友大開眼界。
編輯中心/綜合報導
一位家長在臉書《靠北幼稚園》上訴說近期遭遇「今天收到學校給的家長樂捐單，上面寫因教室無暖氣設備經過評估後需每位家長贊助15000元，贊助金額不大，但我有個疑問，我小孩最多讀3年就轉小學了。我贊助了但我小孩最多使用3年而已，我使用3年卻付全額不合理吧」。
「我是否要去跟學校建議，暖氣設備應該分10年承擔？」原PO分析，假設暖氣設備使用壽命有10年，但是自己女兒最多只會待3年就要離開，「付1/3的費用我覺得很合理，但要我一次買單，我感覺有被學校強迫消費，雖然不缺這筆錢，但我總是感覺吃虧了」。
原PO甚至還提到，在9月初剛開學時，每位家長才剛贊助過1萬8千元，更新視聽室裝潢，沒想到過2個月，又發來樂捐單，不禁讓她感嘆「總不能學校要買什麼，就一直要家長買單啊！」
遭遇曝光後，立刻讓其他網友紛紛驚嘆「這是什麼貴族幼稚園」、「這經營模式太強，先收家長學費，然後要買什麼東西再發樂捐單就好，東西還要歸學校，這麼好賺」、「這什麼家庭，1萬5金額還不大？1500我都得考慮一下」、「15000真的太多了，是每個小朋友都配一台嗎」、「把每位家長當作校董喔？有給你們股份嗎」。（編輯：潘毅）