2023年「天降什麼好運」？神準預言曝解答　選一張牌就知

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B、倒星星的人
C、撈星星的小孩
D、沐浴在星星裡的女子
【選好看解答】
答案A、星星樹
告別貧窮財富逆轉勝：好運指數90％
前些日子的你，也許為了幫助家人、朋友解決燃眉之急，在不加思索之下拿出大半自己的積蓄來應急，沒有太多時間來考慮自身處境的你，把自己弄到一貧如洗的困境、各種烏煙瘴氣的倒霉事也跟著接踵而來，搞的你心力交瘁。
好在，到了2023年，仍舊堅持住的你，有機會迎來儲蓄已久的定存到期解封、朋友與家人歸還向你借的欠款、投資方面有盈餘進帳、薪資也有不小的漲幅，這些財富緩解你窮神纏身的窘況，甚至還有多餘的錢能夠完成你先前被耽誤的目標與願望。
堅持不懈的你沒有選擇放棄，迎來財神向你招手，好運指數90％。
答案B、倒星星的人
感情增溫 幸福會出現：好運指數80％
過去的你，無論身邊有沒有伴侶，也許你都處在與真實的你分離的狀態，看不清楚自己究竟真心渴望怎麼樣的愛情，所以，即便是遇到好的對象，你的潛意識也會主動把關係搞砸。或者是，當你處在一段關係中，不安全感也會籠罩著你，導致關係不佳。久而久之，你會以為自己可能要孤單終身，不過，這都不是你的錯，是適合你的對像還沒有出現而已。
2023年，單身的你，請你想著未來，你想要具有什麼樣特質的人與你相伴，不久後你就能遇見與你三觀相契合的另一半，讓你有機會重新看待愛情。有伴的你，請你想著對方的臉，暫時把吵架、冷戰、感情平淡、第三者插足拋到腦後，冷靜的與對方溝通，這些困難在你們的努力之下可以成功跨越，並且走到有機會進入婚姻，組建家庭。
感謝你自己沒有放棄尋找適合你的關係，選擇持續的請求會讓你迎來輕鬆好玩的愛情，好運指數80％。
答案C、撈星星的小孩
擺脫厄運 健康心情好：好運指數70％
身體與心理是互相影響的，其中一邊失衡就會導致惡性循環，過去的你飽受生活、工作、金錢的壓力折磨，導致身體小毛病不斷，時常需要看醫生、服藥，嚴重時甚至睡不好，情緒不佳，臉上的黑眼圈以及失去光澤的皮膚把好運跟貴人都給嚇跑了。
不過，來到2023年，你在方方面面的壓力會得到緩解，神隊友陸續地出現救援，肩頭上的壓力一卸下，你有時間早點休息並且養成運動的習慣、抽空冥想、靜坐沉澱心緒、攝取足夠營養的食物，你整個人神清氣爽，心情也時常保持在愉悅的狀態，身體上的小毛病變得不藥而愈，省下了舟車勞頓看醫生的時間、也不用承受服藥後的副作用。
你的健康與心理呈現良好的循環，好運指數70％。
答案D、沐浴在星星裡的女子
升官發財 再上一層樓：好運指數100％
2023年，你擺脫過去小人纏身、霉運環繞的困境，煩惱少了許多，因此人也跟著神清氣爽起來，洞察力也加倍提升，工作起來更加的得心應手，任何棘手的工作項目交到你手上，都能快速的完成並且在細節之處無可挑惕，得以被上級看見，順利升官加薪，薪資有機會得到不小的調幅、業績的分紅獎金累積起來的金額也不少。如果你是自行創業者，憑藉無可挑惕的商品、誠懇的服務態度加上效率，為你帶來穩定的客源與收入，良好的評價讓你接訂單接到手軟，帶來高漲的財運。
財富跟隨輕鬆喜悅的心情而來，好運指數百分百！（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。