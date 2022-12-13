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可不可x史努比懂寵物！貓犬玩爆藍白杯　狗屋門市有夠萌

▲可不可熟成紅茶x史努比，超狂打造全系列40款週邊商品，聯名杯、環保杯、飲料提袋到生活好物通通有，引爆網路熱夯話題。第二波超可愛「寵物話題」系列，與「Something Studio三牲工作室＃浪我帶你回家計畫」團隊合作，打造專屬萌寵的飯碗、玩具和地墊，主子背上可不可經典藍白杯有夠萌，還有全台限量1組的隱藏版「迷你狗屋門市」一定要搶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶x史努比，超狂打造全系列40款週邊商品，聯名杯、環保杯、飲料提袋到生活好物通通有，引爆網路熱夯話題。第二波超可愛「寵物話題」系列，與「Something Studio三牲工作室＃浪我帶你回家計畫」團隊合作，打造專屬萌寵的飯碗、玩具和地墊，主子背上可不可經典藍白杯有夠萌，還有全台限量1組的隱藏版「迷你狗屋門市」一定要搶。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

可不可熟成紅茶昨（13）日公布聯名PEANUTS花生漫畫史努比，從聯名杯、環保杯、飲料提袋到生活好物，超狂打造全系列40款週邊商品一次開箱，瞬間引爆網路熱夯話題。尤其第二波超可愛「寵物話題」系列，很懂貓貓狗狗的心聲，與「Something Studio三牲工作室＃浪我帶你回家計畫」團隊聯手合作，打造專屬萌寵的飯碗、玩具和地墊，主子背上可不可經典藍白杯有夠萌，還有全台限量1組的隱藏版「迷你狗屋門市」，引發寵物奴才們準備開搶。

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可不可熟成紅茶x史努比「DREAM BIG, ACT SMALL可不可夢想進行式！」聯名設計，首波產品與5杯新款手搖飲，將從12/15起於全台門市與官方線上商城正式上市，傳統文化琺瑯彩搭配普普風格、加上史努比各種幻想角色一起放大絕，超繽紛設計還沒開賣就引爆熱夯話題。最特別的是，這次預計於第二波登場的，竟然是專屬狗狗貓貓的寵物用品。

不只寵物奴才們可以大喝可不可聯名史努比環保杯，主子們也有專屬的可不可經典藍白杯！第二波12/22將上市的可不可x史努比「寵物話題」，全系列與「Something Studio三牲工作室＃浪我帶你回家計畫」團隊聯手合作，「寵物胸背包牽繩組」讓愛犬揹上可不可經典手搖杯有夠萌，奴才可別以為能讓主子幫你揹飲料，這是專屬萌寵設計、可以放入撿便袋的藍白紙杯造型胸背包。

▲可不可鐵粉aka寵物奴才一定要購入，Kebuke X Peanuts 佳茗悠遊寵物胸背包牽繩組，580元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可鐵粉aka寵物奴才一定要購入，Kebuke X Peanuts 佳茗悠遊寵物胸背包牽繩組，580元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可x史努比第二波「寵物話題系列」，將於12/22正式上市。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可x史努比第二波「寵物話題系列」，將於12/22正式上市。Kebuke X Peanuts 如夢翩翩長植絨地墊，880元／個；Kebuke X Peanuts 錦地啼春寵物多功玩具，380元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲就說可不可x史努比懂寵物，經典藍白杯讓狗勾愛不釋口。（圖／記者蕭涵云攝）
▲就說可不可x史努比懂寵物，經典藍白杯讓狗勾愛不釋口。（圖／記者蕭涵云攝）
還有以中國古代六角瓷器花瓶樣式，打造「日食荷香寵物陶瓷高腳碗」，經典可不可藍色的寵物飛燕碗與史努比浮雕圖紋，讓主子們吃飯不用低著頭、更有貴氣感；以及史努比最好的朋友胡士托捧著可不可經典杯身的「寵物多功玩具」，現場可是讓超多狗勾玩上癮不肯鬆口；還有描繪史努比慵懶玩滑板的「寵物長植絨地墊」，超想看主子和史努比一起躺。

讓鐵粉們也忍不住尖叫的隱藏版加碼回饋，「迷你狗屋門市」重現漫畫中史努比總是躺在紅色狗屋的模樣，這次躺的正是可不可熟成紅茶的迷你門市，側面還擬真掛上每間據點都有的茶飲木牌，還原度超級高，由品牌全手工訂製、全台限量1組。凡購買寵物話題系列商品，並於指定期間到官方粉絲團完成任務才有機會獲得，消息一出，大家可要鎖定可不可熟成紅茶FB了。

喜歡做白日夢、寫小說與愛閱讀的史努比，其實是漫畫裡被查理布朗領養的狗狗，可不可以花生漫畫故事為靈感，還邀請中途之家待領養的毛孩，一起入鏡拍攝聯名形象主視覺，為幫助浪浪們找到自己的家多盡一份心力。

▲全手工訂製「可不可迷你狗屋門市」，全台限量1組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全手工訂製「可不可迷你狗屋門市」，全台限量1組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隱藏版品牌全手工訂製「可不可迷你狗屋門市」，全台限量1組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「可不可迷你狗屋門市」側面還釘上飲料木牌，還原度超級高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中途之家待領養的毛孩，示範可不可聯名史努比寵物系列，各個乖巧可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中途之家待領養的毛孩，示範可不可聯名史努比寵物系列，各個乖巧可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kebuke X Peanuts 日食荷香寵物陶瓷高腳碗，680元／個；Kebuke X Peanuts 佳茗悠遊寵物胸背包牽繩組，580元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kebuke X Peanuts 日食荷香寵物陶瓷高腳碗，680元／個；Kebuke X Peanuts 佳茗悠遊寵物胸背包牽繩組，580元／個。（圖／記者蕭涵云攝）

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