阿嬤覺得你冷？兒醫教你「孩子保暖標準」：穿太多會感冒
入冬後首波寒流週末報導，全台低溫下探攝氏10度以下，甚至有氣象專家預估北台灣清晨有機會出現攝氏4度的極端低溫，有不少父母擔心孩子受到風寒，尤其阿公阿嬤更怕孩子著涼，幾乎把所有禦寒衣物都塞到小朋友身上，但這樣反而可能造成反效果！馬偕兒童醫院院長李宏昌分享兒童正確的穿衣保暖秘訣，提醒家長們，雖然穿少容易感冒，但若是穿過多導致悶熱流汗，恐怕會在冷暖交替之間，導致自律神經系統衝擊，更容易導致孩子感冒，建議2、3歲以上的孩子，保暖穿著跟大人差不多件數為佳，至於1歲以內的孩子，則在上述基礎外多加一件薄外套就好。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣變化差異大，小朋友比較不會難準確表達自己的冷熱感覺，經常有阿公阿嬤覺得孩子穿得不夠暖，其實穿太多或太少都可能導致感冒上身！李宏昌醫師提醒，天冷的時候在室內可將空調設為25至28度，加穿一件長袖衣服即可。若是在室內，2、3歲以上的孩子比較好動，建議保暖衣物以大人為標準，穿差不多就可以了，但1歲以內的孩子，除了跟大人穿差不多保暖效果外，要在外層多套上一件薄外套，重要的是孩子冬季衣物要通風，避免跑動時流汗，增加染上風寒的機會。
李宏昌進一步解釋，感冒主要分為兩種，其一為氣溫變化導致自律神經失調，再來就是病毒感染的流感，像是A型流感、呼吸道融合病毒等。當孩子穿過多衣物就會容易流汗，脫衣服的冷暖變化導致自律神經衝擊，而有感冒症狀出現，因此無論穿多穿少，脫去保暖衣物時要一件一件慢慢脫，不要一下讓溫度差異過大，避免小朋友的身體無法適應。醫師提醒孩子在秋冬維持健康的秘訣就是，戴口罩、保暖、吃東西注意衛生、疫苗預防。
最後醫師也說明，小孩子不舒服到什麼程度需要送醫，實際上發燒到幾度並不是最好的評斷標準，最重要的是小孩子活動力明顯變差，若是症狀伴隨呼吸困難，就算體溫只有攝氏38度多一點點，都要儘快送醫，否則若是小支氣管嚴重發炎，甚至會面臨插管、氣喘等嚴重後遺症。