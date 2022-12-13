天冷為何容易感冒？「4大原因」報你知：失去第一缐防護

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1、鼻腔內血管收縮
在冷空氣下，我們鼻腔內的血管會收縮，以避免損失太多身體內熱量。這樣減少血流，卻可能阻礙對抗病毒的免疫細胞到達鼻粘膜，使之無法殺死我們吸入的病毒，而讓病毒得以，在不知不覺間，容易進入體內。
2、冬天日照時間縮短
另一派研究人員認為，由於冬天，大家的日照時間縮短，這可能會使體內的維生素D含量可能降低。由於維生素D，有助於加強我們的免疫系統，因此這種營養物質的缺乏，導致我們更容易患，病毒的傳染病。
3、空氣濕度下降
美國哥倫比亞大學的Jeffrey Shaman研究團隊發現，流感爆發，幾乎總是伴隨著空氣濕度下降趨勢！在潮濕的空氣中，這些飛沫微粒可能相對較大，很容易掉落到地面上；但在乾燥的空氣時，這些飛沫微粒會分解成更小的微粒，最終小得足以在空中漂浮，好幾個小時，甚至好幾天，病毒直至被人體吸入，並侵害我們的鼻咽細胞。
4、鼻粘液黏淍性降低
美國研究人員發現，當夏天來臨時，鼻子受到攻擊時，細胞外囊的產生，增加了 160%。這些數十億個細胞外囊，分泌非常沾黏的鼻粘液，就是阻止病毒進入細胞，是為免疫第一防線。當冬天暴露在冷空氣時，鼻內的溫度下降，會使細胞外囊泡，減少可達 70%，這從而降低鼻粘液粘性，使鼻腔，失去第一缐防護，病毒就可，大大方方的直接侵入細胞。
黃軒醫師也進一步解釋，在沒有冬季的赤道附近，即使整年都是特別溫暖、潮濕的氣候變化，仍是有患上感冒的可能性。因為病毒最終，多會貼附在室內的更多表面上，在這個情況下，儘管流感病毒不能在空氣中輕易生存，但病毒卻能存活於你所觸碰的任何一個表面，使之更有可能通過你的手，進入我們的鼻咽口說腔內，而有些病毒，類似鼻病毒，可在體外存活 3 小時，有時會在門把手或電燈開關等表面存活長達 48 小時。「要避免感冒，不管你是在北半球區域或赤道附近，還是得定期洗手、並避免觸摸臉部，還有在季節呼吸病毒肆虐全球時刻，仍要戴好口罩，並保持良好飲食、睡眠和運動，來增強免疫力！」
李宏昌醫師也提醒，病毒感染感冒可透過口罩、疫苗來預防，但冷暖差異過大導致自律神經系統衝擊的感冒症狀，則要注意溫差的控制，在外穿得保暖進到室內要一件一件慢慢脫，必且最外層的保暖衣物要選擇有透氣功能為重點。