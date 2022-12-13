2023年走大運！「4星座」事業將登頂　正直貴人接連報到

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巨蟹座在2023年在事業上的表現會更為卓越，樂觀的心態有助於更多的事業曝光機會，名聲更為大噪，名利也隨之而來。到了下半年，人緣也跟著提升，會因工作認識到不少的政商名流，而得到不錯的社會評價，有機會遇到積極的事業夥伴，同時容易因為心地善良結交到正直的朋友，會是彼此的貴人。
TOP3－處女座
處女座在2023年上半年，你的偏財運極強，如果有興趣，不妨用閒錢投資與買賣投機財，很有機會大賺一筆，而且還有不錯的商業頭腦，適合運用在開店或事業上，也有不錯的資源，可以幫助自己來擴大事業版圖。到了下半年，心靈上也比較富足，容易成為他人的心靈導師，利人利己，而且在外地發展求財也會很順利。
TOP2－金牛座
金牛座在2022年，人際關係發展得好，在2023年，因為福報深厚，容易受到上天的祝福，會有不錯的好運及貴人運，在下半年，在財運上會有動力去突破與改變財富狀況，此時財運將會提升，工作及求財將會很順利，工資也有機會加薪，物質生活不虞匱乏，並且能夠從社交關係中獲益，人緣將會更好，還有機會遇到不錯的感情對象。
TOP1－牡羊座
牡羊2023年，善報將回歸到自己身上。木星出現在本命宮，精力充沛且樂觀，人生機運很多，帶給自己很多大好的機會及好運，做事積極且眼光遠大，人際關係良好、有很好的貴人運，事情大多能好美好的結果。在下半年，財運提升，很有商業頭腦及想法，同時也有很多商業機會，可做好投資計畫，將會很有財富上的好運。（編輯：潘毅）
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