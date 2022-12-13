寒流來襲前「壓力測試」！中南部有感降溫 週五全台有雨
本週六（12/17）入冬第一波寒流即將來襲，預估中部以北地區最低溫下探攝氏8～9度，沿海空曠地區甚至不排除只有攝氏7度甚至更低，南部、花東地區則是攝氏11~12度。但不只週六降溫需特別留意，明（14）日起東北季風增強，先給大家來做個「壓力測試」，尤其是中南部的民眾在過去幾週體感溫度還算舒適，但明日起涼意會非常明顯。此外，由於水氣增加，基隆北海岸、大台北及東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，預計降雨將持續到週五（12/16）整天，民眾外出記得攜帶雨具，並請多關注天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員黃恩鴻指出，明日各地低溫略降攝氏1度，北部攝氏14~15度、中南部和花東地區16~18度。高溫部分，北台灣只有攝氏15~16度，整天感受還是相當濕冷，但中部地區一口氣降到剩20~24度、南部也下滑至攝氏27度，整體來說中南部地區涼意變得更加明顯。
黃恩鴻補充，週末寒流來襲，各地氣溫都偏低，中部以北地區低溫下探至攝氏8～9度，南部、花東地區則是攝氏11~12度，此情況要等到下週一（12/18）才會回溫，屆時北台灣高溫將回到攝氏15~16度，和今日類似。中南部地區高溫預計也將有攝氏4~5度的漲幅。
降雨部分，明後天兩天水氣稍增多，北部、東半部整天陰短暫雨，其中基隆北海岸及大台北地區降雨較持續，有局部大雨發生的機率，且降雨範圍擴大，中部地區及南部山區也有零星短暫雨的機會，南部平地則為多雲到晴。週五受鋒面影響，水氣再增多，全台各地都有降雨的機率，基隆北海岸及大台北地區仍要留意局部大雨，週六寒流的冷空氣較乾冷，雨勢才可望趨緩。
而針對寒流來襲，氣象局也指出，週五前高山有零星降雪機率，週末假日兩天，高山有也局部降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象；若溫度、水氣條件配合，週五前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率；週六高山水氣增多、氣溫進一步下降，週六至下週日清晨3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪，想追雪的民眾可提前規劃，也要留意上山配備和自身禦寒衣物。