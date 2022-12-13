寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

消保處抽查壓力鍋4成標示不符規定！譚敦慈教正確使用2招

▲今（13）日行政院消費者保護處公布對10件「家庭用壓力鍋」進行檢測查核，沒想到發現其中6件「標示項目」不符合規定。家事教母譚敦慈提醒民眾，使用壓力鍋「千萬不要讓排氣閥堵塞」，以免釀成悲劇後果。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲今（13）日行政院消費者保護處公布對10件「家庭用壓力鍋」進行檢測查核，沒想到發現其中6件「標示項目」不符合規定。家事教母譚敦慈提醒民眾，使用壓力鍋「千萬不要讓排氣閥堵塞」，以免釀成悲劇後果。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者汪睿琦/綜合報導

廚房的好幫手也可以是「隱藏殺手」！壓力鍋（又稱快鍋）在時下小家庭中相當流行，但今（13）日行政院消費者保護處公布對10件「家庭用壓力鍋」進行檢測查核結果，發現其中4件「標示項目」不符合規定，不合格率高達4成，提醒消費者挑選市面上的壓力鍋真的要謹慎。家事教母譚敦慈也提醒，民眾使用壓力鍋「千萬不要讓排氣閥堵塞」，今年4月一位工廠男員工煮珍珠不當造成爆炸自己被噴飛而最後送醫不治為例，「千萬不要小看這點。」

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消保處今日公布針對市售家庭用壓力鍋進行查核結果，品質檢測部分由標準局進行關於「底部偏差」、「壓力控制裝置」、「安全裝置」、「開啟之安全性」、「降壓裝置」項目檢測；標示查核部分則由標準局及經濟部中部辦公室分別依《商品檢驗法》及《商品標示法》相關規定協助檢視。檢核發現，《商品檢驗法》部分有4件不合規定，主要缺失為未依規定於說明書上標示壓力鍋之識別、最高容許壓力、工作壓力、製造年份等。不符合規定部分均已限期改善完畢，若屆期未改正者，處10萬元以上100萬元以下罰鍰；《商品標示法》部分則有6件符合規定，4件不符合規定。主要缺失為未以中文標示原產地、未標示製造日期、製造商電話等，不符合規定部分均已限期改善完畢，若屆期未改正，將依規定處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

家事教母譚敦慈提醒，一般如果是插電的壓力鍋那還好，如果民眾家裡是使用火燒的壓力鍋，那就要特別注意安全性。尤其壓力鍋上的「排氣閥」相當重要，「千萬要記得檢查排氣閥有沒有阻塞。」若有阻塞情形一定不可以勉強使用，看是要去維修或是直接更換一個，「不要因為念舊、省錢，就小看這件事，以免造成危險。」

此外譚敦慈強調，「鍋內食物一定不能超過1/2」，因為一般民眾在家會使用到壓力鍋想必都是想縮短燉煮時間，放進鍋裡煮的也時常會是易膨脹類的食物，像是綠豆、珍珠等，一不留神這些食材膨脹堵塞住排氣閥，就可能會釀成爆炸等悲劇後果。

譚敦慈以今年4月新聞為例，一名新北市樹林區工廠的男員工在廠內以壓力鍋煮珍珠，沒想到突然壓力鍋爆炸，男員工當場遭炸飛，最後送醫不治，當時勞檢署介入調查後研判是廠內壓力鍋裝置出問題而導致。對此譚敦慈心有餘悸說：「真的千萬不要小看，壞了、堵住了就乾脆換一個，方便又安全。」

消保處也針對消費者購買壓力鍋應特別注意的事項：

(一) 消費者應購買有貼附「商品檢驗標識」之「家庭用壓力鍋」商品，選購時並應檢視各項標示是否清楚、是否附有中文使用說明書並依說明書使用。

(二) 壓力鍋的火源位置應儘量穩固，不同種類食物烹煮時應依說明書指示時間及方式為之，勿以不正常的方式增加壓力鍋的烹煮速度或壓力，並請勿將壓力鍋用於烹煮以外之用途。

(三) 使用壓力鍋時，鍋蓋上切勿擺放物品而影響壓力排（洩）放功能，亦不可觸摸高溫的鍋面及排（洩）出的蒸汽，以免發生燙傷等意外。

(四) 使用壓力鍋時應儘可能全程在場，避免讓未成年孩童、體能不足及缺乏使用知識經驗者靠近與使用。

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