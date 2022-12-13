消保處抽查壓力鍋4成標示不符規定！譚敦慈教正確使用2招

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家事教母譚敦慈提醒，一般如果是插電的壓力鍋那還好，如果民眾家裡是使用火燒的壓力鍋，那就要特別注意安全性。尤其壓力鍋上的「排氣閥」相當重要，「千萬要記得檢查排氣閥有沒有阻塞。」若有阻塞情形一定不可以勉強使用，看是要去維修或是直接更換一個，「不要因為念舊、省錢，就小看這件事，以免造成危險。」
此外譚敦慈強調，「鍋內食物一定不能超過1/2」，因為一般民眾在家會使用到壓力鍋想必都是想縮短燉煮時間，放進鍋裡煮的也時常會是易膨脹類的食物，像是綠豆、珍珠等，一不留神這些食材膨脹堵塞住排氣閥，就可能會釀成爆炸等悲劇後果。
譚敦慈以今年4月新聞為例，一名新北市樹林區工廠的男員工在廠內以壓力鍋煮珍珠，沒想到突然壓力鍋爆炸，男員工當場遭炸飛，最後送醫不治，當時勞檢署介入調查後研判是廠內壓力鍋裝置出問題而導致。對此譚敦慈心有餘悸說：「真的千萬不要小看，壞了、堵住了就乾脆換一個，方便又安全。」
消保處也針對消費者購買壓力鍋應特別注意的事項：
(一) 消費者應購買有貼附「商品檢驗標識」之「家庭用壓力鍋」商品，選購時並應檢視各項標示是否清楚、是否附有中文使用說明書並依說明書使用。
(二) 壓力鍋的火源位置應儘量穩固，不同種類食物烹煮時應依說明書指示時間及方式為之，勿以不正常的方式增加壓力鍋的烹煮速度或壓力，並請勿將壓力鍋用於烹煮以外之用途。
(三) 使用壓力鍋時，鍋蓋上切勿擺放物品而影響壓力排（洩）放功能，亦不可觸摸高溫的鍋面及排（洩）出的蒸汽，以免發生燙傷等意外。
(四) 使用壓力鍋時應儘可能全程在場，避免讓未成年孩童、體能不足及缺乏使用知識經驗者靠近與使用。