遠東科大遠征韓國AFA世界廚藝大賽拿下7金1銀佳績

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「2022年韓國AFA世界廚藝大賽」這次共有11個國家報名參賽，包括韓國、蒙古、中國、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、台湾、泰國、越南、印尼、印度等，參賽選手約1400人。比賽類別包括料理(現場及展示) 烘焙(現場及展示)、現場蔬果雕、現場調酒比賽(傳統及創意)、現場咖啡比賽(拉花及手沖)共52個比賽項目。 烘焙現場及展示組870組、料理現場及展示320組、飲調(咖啡及調酒)組350組、蔬果雕90組等，合計參賽組數1,630組。
遠東科大赴韓參加世界廚大賽奪金獎的作品分別是主任林綉敏及老師謝錦良歐式麵包二人組作品「菩提達摩」，學生黃瀞作品「達摩祖師」，學生許凱雯作品「海洋奇緣」、學生郭芊妮作品「財神爺」、吳學生芯慈作品「舞龍舞獅」，學生譚駿宏作品「創意歐式麵包」、學生汪萃貞作品「創意歐式麵包」，獲銀獎的是學生陳彩彤，此次共拿下7金1銀的好成績，並獲得韓國AFA世界廚藝大賽評審團一致肯定。
遠東科技大學表示，此次參賽獲得7金1銀的成績，都是參賽學生們利用課餘及假日在校不斷練習的成果展現，且在比賽時頂住壓力將平日所學技術能力發揮，亦顯示學校教學方式符合國際及業界需求外，學生積極追求自我突破的學習，才能在國際性比賽中創佳績。