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不要對我尖叫爽喝「買1送1」　CoCo燕麥奶茶：第二杯5元

▲冬天就喝手搖飲，把暖冬甜品拿來用喝的。不要對我尖叫「魏姐包心限定」祭出「買1送1」兌換券；CoCo都可週三會員日「燕麥奶茶第二杯5元」。（圖／不要對我尖叫提供；模特兒GIGI.TAI授權）
▲冬天就喝手搖飲，把暖冬甜品拿來用喝的。不要對我尖叫「魏姐包心限定」祭出「買1送1」兌換券；CoCo都可週三會員日「燕麥奶茶第二杯5元」。（圖／不要對我尖叫提供；模特兒GIGI.TAI授權）

記者蕭涵云/綜合報導

冬天還是想喝手搖飲，尤其是用喝的暖冬甜品！加入不要對我尖叫官方LINE、綁定Ocard成為新會員，就能免費獲得「魏姐包心限定」冬瓜菊花綠豆包心、黑糖桂圓紫米歐蕾「買1送1」兌換券！CoCo都可今（14）日週三會員日，線上點餐也有「燕麥奶茶第二杯5元」優惠。

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▲不要對我尖叫x魏姐包心粉圓，左起：黑糖桂圓紫米歐蕾、冬瓜菊花綠豆包心。（圖／不要對我尖叫提供；模特兒GIGI.TAI授權）
▲不要對我尖叫x魏姐包心粉圓，左起：黑糖桂圓紫米歐蕾、冬瓜菊花綠豆包心。（圖／不要對我尖叫提供；模特兒GIGI.TAI授權）
▲CoCo都可週三會員日，領券線上點餐「燕麥奶茶第二杯5元」。（圖／翻攝自CoCo LINE）
▲CoCo都可週三會員日，領券線上點餐「燕麥奶茶第二杯5元」。（圖／翻攝自CoCo LINE）

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