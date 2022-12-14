台灣食品輸中要求配方　薛瑞元曝「外國」業者應免填

中國大陸無預警禁止我國多項食品進口，許多業者指出，中方要求提供「食品成分占比」，涉及商業機密，包括佳德鳳梨酥等業者都表明拒絕註冊。衛福部長薛瑞元今（14）日出席衛環委員會前受訪指出，註冊規定由中方單方面決定，但台灣業者必須紙本申請，其他「外國」業者則線上申請即可，且不同於紙本，非每項必填。
記者黃仁杰／台北報導
薛瑞元指出，輸中食品哪些要自行註冊、哪些需推薦註冊，都是中國大陸的單方決定，其他國家可線上申請，但台灣只能以紙本申請，兩者要求內容卻不一致，書面全部必填，線上申請卻僅部分為必填，已持續請中方說明，但一直沒有得到好的回應。
薛瑞元表示，原料佔比和配方對業者來說確實是同一件事，但國內要求業者提供的紙本申請表並沒有要求必填。如果各界想要詳細對照了解，食藥署也可以從電腦整理書面資料，只是需要一點時間。而佳德鳳梨酥等糕餅業者，屬於自行註冊，不在推薦註冊名單裡面，是否繼續註冊由業者自行判定。
另外，近期有藥師示警部分退燒藥缺貨，可能不利於控制秋冬流感、新冠疫情，薛瑞元回應，如果有缺藥情形，食藥署都會掌握並且處理，國人不需太擔心退燒藥，因為種類很多，就算某些知名品牌暫時供不應求，但學名藥還有很多種，國內藥廠就可以製作。