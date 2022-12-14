巧克力霜淇淋回來了！全家今開賣「畬室巧克力飲」要先喝

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果等不及，今（14）日就可先開喝畬室醇香巧克力飲，選用法國法芙娜可可粉，口感醇厚，完美比例喝起來濃郁又不會太過甜膩，原價85元，12月14日至12月27日祭出會員價75元；匠土司系列也同步開賣榛香巧克力夾心土司（42元），搭配指定飲品享組合價59元，內餡是法芙娜可可粉拌入榛果醬，調製成榛果巧克力奶霜內餡，另有畬室巧克力法蘭酥，單件19元。
瞄準黑巧商機，全家今（14）日起同步推出冬季巧克力烘焙圖鑑，品項跨足甜點、麵包與鹹食。亮眼新品首推「可可燒烤牛肉堡」，使用法國米歇爾柯茲巧克力，在牛肉堡裡加入苦甜可可燒烤醬，創造鹹食新吃法。另外還有巧克力泡芙、巧克力千層蛋糕、巧克力熔岩蛋糕、巧克力菠蘿、古典巧克力蛋糕、貝可拉可可麻吉麵包、巧克力乳酪方塊堡（12/21上市）、醇厚巧克力捲蛋糕（12/21上市），合計共9款巧克力烘焙點心新品。
7-ELEVEN今日推出話題十足的暖飲，CITY PRIMA首度和烈酒品牌軒尼詩跨界聯名，在逾600間精品咖啡門市開賣「精品微醺酒香拿鐵組合」，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）1瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯，組合價199元，讓民眾依喜好客製化自行調配加入的容量，全台限量3萬組，《NOWnews》也發布第一手開箱試飲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！