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巧克力霜淇淋回來了！全家今開賣「畬室巧克力飲」要先喝

▲年底最強聯名來了！全家今開賣「畬室醇香巧克力飲」，12月20日再接棒推出濃黑巧克力霜淇淋。（圖／記者黃韻文攝）
▲年底最強聯名來了！全家今開賣「畬室醇香巧克力飲」，12月20日再接棒推出濃黑巧克力霜淇淋。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

冷冷的冬天少不了巧克力，全家去年首次和精品巧克力畬室合作，曾開賣微奢華的橙香巧克力霜淇淋，當時在社群引起一波打卡洗版熱潮，睽違一年之久，畬室巧克力霜淇淋又回來了！全家下周二正式推出「濃黑巧克力霜淇淋」，今天率先開賣聯名巧克力飲及巧克力夾心土司，另有其他9款巧克力烘焙點心，巧克力控快衝全家吃起來。

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全家昨日在粉專公布全新霜淇淋口味，立刻引起市場高度關注，還有網友興奮直呼：「玉米濃湯終於要離開了！」根據全家海報顯示，這次和精品巧克力畬室共合作4款聯名商品，由畬室主廚鄭畬軒監製，最受矚目當屬下周二（12/20）正式換檔上市的「濃黑巧克力霜淇淋」，添加70.5%比利時苦甜巧克力，同樣搭配極有質感的黑色餅皮。

▲全家和精品巧克力畬室合作推出4款聯名商品，全民期待的巧克力霜淇淋下周二回歸。（圖／業者提供）
▲全家和精品巧克力畬室合作推出4款聯名商品，全民期待的巧克力霜淇淋下周二回歸。（圖／業者提供）
如果等不及，今（14）日就可先開喝畬室醇香巧克力飲，選用法國法芙娜可可粉，口感醇厚，完美比例喝起來濃郁又不會太過甜膩，原價85元，12月14日至12月27日祭出會員價75元；匠土司系列也同步開賣榛香巧克力夾心土司（42元），搭配指定飲品享組合價59元，內餡是法芙娜可可粉拌入榛果醬，調製成榛果巧克力奶霜內餡，另有畬室巧克力法蘭酥，單件19元。

▲巧克力控必吃榛香巧克力夾心土司，搭配指定飲品享組合價59元。（圖／記者黃韻文攝）
▲巧克力控必吃榛香巧克力夾心土司，搭配指定飲品享組合價59元。（圖／記者黃韻文攝）
瞄準黑巧商機，全家今（14）日起同步推出冬季巧克力烘焙圖鑑，品項跨足甜點、麵包與鹹食。亮眼新品首推「可可燒烤牛肉堡」，使用法國米歇爾柯茲巧克力，在牛肉堡裡加入苦甜可可燒烤醬，創造鹹食新吃法。另外還有巧克力泡芙、巧克力千層蛋糕、巧克力熔岩蛋糕、巧克力菠蘿、古典巧克力蛋糕、貝可拉可可麻吉麵包、巧克力乳酪方塊堡（12/21上市）、醇厚巧克力捲蛋糕（12/21上市），合計共9款巧克力烘焙點心新品。

▲全家推出巧克力泡芙、千層蛋糕、熔岩蛋糕、乳酪方塊堡、可可燒烤牛肉堡共9款新品。（圖／業者提供）
▲全家推出巧克力泡芙、千層蛋糕、熔岩蛋糕、乳酪方塊堡、可可燒烤牛肉堡共9款新品。（圖／業者提供）
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▲7-11今日開賣酒香拿鐵199元，附整瓶迷你酒，讓民眾自行決定微醺程度。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11今日開賣酒香拿鐵199元，附整瓶迷你酒，讓民眾自行決定微醺程度。（圖／記者黃韻文攝）
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