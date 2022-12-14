數字太狂了！梅西奪下「世界盃4大紀錄」 網嗨：該封神
2022年卡達世界盃四強賽開踢，阿根廷於14日凌晨，擊敗2018年亞軍克羅埃西亞，以3比0晉級決賽。球王梅西（Messi）在此次踢進本屆的第5顆球，也是他於歷年世界盃中所踢進的第11球，而這個好成績直接奪下世界盃4大紀錄，無人能及。
編輯中心/綜合報導
今晨與克羅埃西亞的四強賽，是梅西第25次出賽世界盃，已追平德國傳奇名將馬特烏斯（Lothar Matthaeus），並列賽史第一，後續進行決賽就將寫下上場最多的歷史紀錄。此外，在該賽中梅西於上半場以12碼罰球破門，踢進在世足賽生涯的第11顆球，超越傳奇前鋒「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）的10顆，成為阿根廷隊史上的世足賽進球王。
據Sofascore紀錄，梅西於5屆世界盃中共達成8次助攻、參與19次進球、72次關鍵傳球和126次成功盤球，這打破了1966年國際足總世界盃以來的最高紀錄，而8次助攻的成績，也追平阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）的紀錄。
最後，總結梅西這屆球賽的成績，小組賽對戰沙烏地阿拉伯時有12碼罰球破網，第2場對戰墨西哥也成功進球，16強戰澳洲、8強荷蘭及4強克羅埃西亞皆有進球紀錄，而他在本屆以35歲的年紀攻進5球，被譽為「史上最老球員」，為其生涯更添傳奇。（編輯：李惠婷）