寒流襲台「凍番薯」！醫師：小心「腳中風」嚴重恐截肢

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最近天氣漸變冷，徐中和表示，冬季是心血管疾病的好發季節，血管阻塞發生機會大幅增加，年長者除了要小心天冷引發心臟血管硬化，可能併發心肌梗塞或腦中風外，也要高度警戒包括下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD），即俗稱的「腳中風」。
有關「腳中風」的症狀，徐中和指出，輕者影響走路、跑步痠麻無力，重度阻塞者則面臨壞疽（乾枯發黑）、截肢的命運，提醒罹患心房顫動的病人，平常一定要規則服用抗凝血劑，以預防血栓事件的形成。
徐中和以72歲的女性患者為例說，這名患者有高血壓、心臟冠狀動脈阻塞，還有甲狀腺機能亢進病史，並出現陣發性心房顫動情形，由於出現右下肢冰冷及發生異常疼痛，家人在1週後陪同患者到醫院求診。
經徐中和檢查後，發現患者右下肢動脈有血栓情形，造成下肢血液循環嚴重阻塞，於是啟動「24小時溶栓團隊」，立即緊急為患者進行導管溶栓手術，術後患者血液循環獲得大幅改善，避免截肢危機。
徐中和強調，「周邊動脈阻塞性疾病」發生率約12%，尤以45歲以上的人居多，醫護團隊務必搶在病人動脈血管阻塞的黃金6到8小時內，確定病人下肢血管阻塞位置後，緊急進行血栓清除、血管繞道等血管重建手術，才能避免造成肌肉組織永久性壞死。（編輯：陳仁華）1111214