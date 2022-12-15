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寒流急凍！租屋不能裝「冷暖空調」　內行改推1神器暖爆

▲冷氣團來襲，氣溫急速下降，各個家庭紛紛拿出保暖神器。（示意圖／shutterstock）
▲冷氣團來襲，氣溫急速下降，各個家庭紛紛拿出保暖神器。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

冷氣團來襲，氣溫急速下降，各個家庭紛紛拿出保暖神器，就有一名網友想買保暖電器，但不知何種最好，因此在網路上求助「各位會推哪種呢？」貼文曝光後，不少人推薦變頻冷暖氣機，但若有租屋族，則建議煤油暖爐是最佳選擇。 

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該名網友在PTT中貼文，他以「冷氣團來襲，會推哪個保暖電器？」為題，表示即將迎來冷氣團，正在考慮要用哪種暖氣機，電熱毯不耗電又便宜，不過要躲在毯子裡才有用，電暖器則是十分耗電，而且讓房間變得很乾，因此想問問大家：「各位會推哪種呢？」 

▲台電的《電力粉絲團》也特別發文提醒「使用電暖產品時，務必使用獨立插座」，背後原因也曝光。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲不少人推薦原PO購入變頻冷暖氣機，但若是租屋族，則建議煤油暖爐是最佳選擇。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文曝光後，網友紛紛大推變頻冷暖，「變頻冷暖，次之就全身包好，露出的臉和手用小瓦數吹風陶瓷就夠了」、「變頻冷暖氣機」、「直接變頻冷暖，寒流多冷都無感」、「變頻冷暖+99」、「冷暖氣機，記得選日系」。 

也有不少人建議，若是租屋族無法使用變頻冷暖氣機，那麼煤油暖爐是最佳選擇，「變頻兩用冷暖氣、煤油暖爐、不然就懷爐吧」、「住家裡的話變頻冷暖氣機絕對第一，住外面又想保暖首選則是煤油暖爐」、「有錢的話絕對是燒煤油的暖氣最舒服」、「煤油暖爐，但現在煤油很貴」、「當然首推煤油爐，讚到不行」。（編輯：賴禹妡）   

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