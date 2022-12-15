阿根廷決賽大戰法國！「運彩最新賠率」曝 2隊都搶第3冠
2022卡達世界足球盃四強賽已經踢完，法國今（15）日以2：0踢走本屆大黑馬摩洛哥，18日將由梅西領軍的阿根廷對上法國，2隊都要爭隊史第3座冠軍，讓球迷相當期待，而不論是國際賭盤或者是台灣運彩，兩邊賠率都相當接近，顯示實力的確非常相當。
編輯中心/綜合報導
力求衛冕冠軍的法國對戰本屆黑馬摩洛哥，法國5分鐘即首開紀錄，由赫南德茲（Theo Hernandez）踢進，也是摩洛哥本屆首次被攻破大門；摩洛哥雖然攻擊也不錯，但都欠缺臨門一腳以及運氣，數度逼近球門都無法攻擊，而法國在下半場第79分鐘由穆阿尼（Randal Kolo Muani）再攻進一球擴大優勢，以2：0領先至終場。
而法國晉級之後，除了挑戰衛冕世界盃冠軍以外，也是要拿下隊史第三座冠軍，同樣的阿根廷也要爭隊上第三座冠軍，根據知名國際賭盤開出的最新冠軍賠率，法國賠率1.90倍對上阿根廷的1.90倍，顯示哪一隊奪冠都被看好。
另外在台灣運彩的部分，法國賠率2.20倍對上阿根廷的2.40倍，還是相當接近，這場決賽會有多刺激，讓球迷都相當期待，過去兩隊在2018年世界盃16強曾經交手，最終阿根廷以3：4落敗，這次在冠軍戰碰頭，想必肯定讓賽事更加精彩。（編輯：張嘉哲）