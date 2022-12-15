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訓練多元化！國軍體能訓測增折返跑、壺鈴平舉等6項目

▲國軍基本體能訓項壺鈴平舉示範。（圖／記者呂炯昌攝，2022.12.15）
▲國軍基本體能訓項壺鈴平舉示範。（圖／記者呂炯昌攝，2022.12.15）

記者呂炯昌／台北報導

國軍三項體能訓測自民國97年制定迄今，為循序鍛鍊強健體魄，在原本訓測項目並未改變的原則下，新增平板撐地、漸進式折返跑、壺鈴平舉、仰臥捲腹、坐姿體前彎、抓背等6項目，以達到快樂運動、健美強身之目的。

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國防部今（15）日例行記者會上，陸軍步兵訓練指揮部運動科學推廣中心主任蕭嘉銘上校說明表示，自112年起國軍各級部隊以現行俯地挺身、仰臥起坐、3,000公尺跑步等訓測項目為基礎，在原本訓測項目並未改變的原則下，參據美軍及國內體育署、警政署等單位體能訓測與標準，新增官兵體能訓測的選項，包括平板撐地、漸進式折返跑、壺鈴平舉、仰臥捲腹、坐姿體前彎、抓背等項目，共計4類13項，藉多樣化、多元化項目，提供官兵實施訓練。

蕭嘉銘指出，上肢肌群訓練項目包括俯地挺身、男子引體向上(女子屈臂懸垂)、壺鈴平舉等3項，目的強化官兵手臂握力以及肩、胸部等上肢肌力與肌耐力，有助於提升手、步槍的射擊穩定性，以及裝備運載等戰術動作能力。腹部核心肌群訓練項目包括仰臥起坐、平板撐體、仰臥捲腹等3項，目的增強核心肌群以及靜態收縮能力，減少背部受傷風險，利於官兵執行戰術戰技時身體穩定性。

蕭嘉銘指出，心肺耐力訓練項目包括3,000公尺跑步、5分鐘跳繩、5公里健走、800公尺游走、20公尺漸進式折返跑等5項，目的強化官兵在實戰化訓練時長距離(時間)有氧耐力、陣地轉換短距離衝刺能力，增進最大攝氧量與恢復能力。柔軟度訓練項目：坐姿體前彎、抓背等2項，目的增強官兵關節活動範圍、協調性、降低運動傷害、增加運動訓練表現。

訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將表示，考量國軍戰備演訓任務，分析官兵日常作息所需身體能力，自112年起國軍各級部隊針對簡單、易行、多元之項目循序鍛鍊強健體魄，他舉例指出，戰車裝填手需要把彈藥裝填，必須強化上肢肌群，依據戰訓需要訓練。他強調訓練標準沒有降低，參照美軍、國內體育署標準訂定，絕對沒有降低，反而是更多元、更有挑戰性。

▲國軍基本體能訓項平板撐體示範。（圖／記者呂炯昌攝，2022.12.15）
▲國軍基本體能訓項平板撐體示範。（圖／記者呂炯昌攝，2022.12.15）

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