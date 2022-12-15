阿根廷決賽大戰法國！梅西、姆巴佩夢幻對決 拼60年紀錄
2022卡達足球世界盃四強賽事結束，最終比賽將由法國對上阿根廷，兩隊堪稱是「夢幻對決」，其中阿根廷從小組賽第一戰落敗到踢進決賽，奇蹟重現；而法國則是將要挑戰60年來「第二支衛冕世界盃冠軍」的國家，相信決賽絕對精彩可期，球迷都相當興奮。
編輯中心/綜合報導
阿根廷在本屆世界盃小組賽第一場賽事中，爆冷輸給沙烏地阿拉伯，而根據《體育日本》報導，自1998年世界盃改制為會內賽32強後，首戰輸球的73支隊伍當中，僅有8隊順利晉級，機率僅有11%，沒想到阿根廷後兩戰力挽狂瀾，成功晉級16強，隨後又在16強擊敗澳大利亞、8強擊敗荷蘭、4強擊敗克羅埃西亞挺進決賽，梅西神話得以延續，不少球迷認為阿根廷走來相當不易，值得一個冠軍。
至於法國小組賽雖然輸一場給突尼西亞，不過仍以分組第一晉級16強，隨後16強踢走波蘭、8強踢走英格蘭、4強踢走摩洛哥晉級決賽，而由於法國為上屆世界盃冠軍，除了挑戰衛冕之外，同時挑戰成為繼1962年的巴西後，60年來首支衛冕世界盃冠軍的隊伍。
外加上兩隊的亮點球員，阿根廷梅西以及法國的姆巴佩，兩人目前進球數都是五球，又將一同角逐冠軍以及「金靴獎」，同時兩國也都將爭取隊史上第三座冠軍，讓不少球迷堪稱該廠賽事不僅是國與國的爭冠，也是梅西與姆巴佩的「夢幻對決」，相當期待18日晚間11點該場賽事結果。（編輯：張嘉哲）