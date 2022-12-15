歐陽靖前夫簽字前道歉求復合　她：對不起回不去了

作家兼演員歐陽靖2年前與交往5年、大1歲日籍攝影師RK（小菅亮輔）登記結婚，但疫情導致兩人分隔兩地，感情變質，本月12日，男方終於飛來台灣辦理離婚手續。歐陽靖今（15日）在粉專寫下和RK簽字前談心的細節，透露對方很誠懇地道歉，求她回心轉意，但歐陽靖表示：「對不起，真的回不去了！」
娛樂中心／綜合報導
歐陽靖分享2017年RK幫她在台南拍的藝術照，「那時候我還不知道自己未來會搬到台南，也不知道我會懷孕生子，也不知道我們會離別。現在回頭想想，生命如同劇本一般...我永遠記得那陣微風的感觸。」她回憶兩人在東京馬拉松after party上相識相戀、一起過著不富有，但簡單、幸福的同居生活，以及後來RK成為小有名氣的攝影師，情緒卻焦慮、不安、暴躁與嗔恨。
辦離婚手續前，歐陽靖和RK在戶政事務所門口聊了很多，RK依然嘗試是否有挽回的機會，他坦言現在已經拍不出來好看的作品，歐陽靖說：「我知道，你的作品很漂亮、令人驚艷，但沒有感情。」RK表示：「是啊...如果妳再給我一次機會，我有家庭的愛之後，作品就會有感情了！」歐陽靖笑回：「你的作品不關我的事啊...」RK苦笑以對。
歐陽靖表示，她瀏覽兩人到世界各地旅遊的照片，美照背後全都在吵架，RK又開口問最後一次：「真的沒有復合的機會了嗎？」歐陽靖說「嗯」，RK說：「對不起，都是我的錯。」她說：「不，也不全然是你的錯...應該是說，成為媽媽之後，我變了，我變得更確定自己要追求什麼樣的生活。」RK問是不是想要幸福，歐陽靖否認，指自己想要快樂與自由，「他懂我的意思了，快樂與自由是連他自己都沒有的東西，他沒辦法給我」。