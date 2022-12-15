貳樓跨年玩聯名！彭園臭豆腐變漢堡 藤椒麻辣鍋成早午餐
以招牌人氣早午餐圈粉無數的貳樓餐飲，迎接雙跨年找來台灣老字號湘菜名店「彭園」聯名，推出全新限定中西合併創意菜，把道地台味臭豆腐結合美式經典起司漢堡，藤椒麻辣鍋也變成芝心歐姆蕾的鹹香肉末醬，吃起來可是出乎意料地合拍！期間限定2022/12/17至2023/1/29於全台貳樓限量開賣，除了聖誕節可嚐鮮、農曆新年也可試試混搭國宴料理的新風味。
記者蕭涵云/台北報導
台灣老字號湘菜名店「彭園」擁有七十多年廚藝歷史，不只堪稱台灣本土化湘菜的代名詞，更是蔣公時代的國宴級湘菜。貳樓餐飲迎接雙跨年發揮創意，打造貳樓x彭園中菜西吃的聯名新菜。特別選用彭園剁椒臭豆腐及藤椒炸蛋兩道經典菜，搭配貳樓招牌早午餐漢堡與歐姆蕾，沒想到超級對味。
此次聯名特別選用彭園經典料理的剁椒臭豆腐及藤椒炸蛋，將兩道中式美味翻玩成為全新的西式料理。令人又愛又恨的臭豆腐，與起司漢堡的神搭配讓人驚豔；藤椒這次不再是麻辣火鍋中的湯底，搖身一變成為早午餐刺激味蕾的靈魂主角。
台灣人超愛、但不少外國人避之唯恐不及的臭豆腐，特殊鹹香的酸辣口味，是最具代表性的國民小吃之一。彭園主廚手工製作的剁椒臭豆腐，以特製剁椒醬汁蒸煮，濃郁醬汁會滲入豆腐每個毛細孔裡，以厚實又飽滿多汁的口感而大受歡迎。「東方手工剁椒臭豆腐漢堡」以麵包甜味搭配濃郁起司片，引出豆腐的臭香，夾入的新鮮生菜與櫛瓜則中和剁椒竄出的辣感，滋味豐富。提醒大家，品嚐時可要小心漢堡內的臭豆腐，一咬還會大噴汁。
而向來是麻辣鍋固定班底的藤椒，這次不再配火鍋，「古傳藤椒芝心歐姆蕾」引出藤椒炸蛋的靈魂，獨特清香、麻而不辣的藤椒混合肉末，交織滑嫩起司歐姆蕾後爽麻解膩，搭配貳樓招牌橙香法棍，有如西式燉菜般可口。貳樓x彭園「東方手工剁椒臭豆腐漢堡」及「古傳藤椒芝心歐姆蕾」，期間限定2022/12/17至2023/1/29於全台貳樓限量開賣。