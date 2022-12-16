公司交換禮物「拿刮刮樂」超怒！結果爽拿538萬嗨翻全場
聖誕節即將來臨，不少人已開始與親朋好友聚餐及交換禮物，美國肯塔基州路易威爾市的一名女子，就在跟同事交換禮物時拿到刮刮樂，看到該物的當下有些失望，但不料刮開後情緒180度大轉變，因為這2張不起眼的刮刮樂竟中了17.5萬美金（約新台幣538萬），令在場同仁羨慕不已。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，美國女子洛麗（Lori Janes）13日參與同事舉辦的交換禮物，起初她心中最想要的是一張價值25美元（約新台幣766元）的禮物卡，但最終不能如願，洛麗抽到的是2張刮刮樂，當下十分失望。
在同事的起鬨下洛麗當場刮開卡片，第一張中了50美元（約新台幣1536元），而另一張的獎金金額卻讓現場眾人跌破眼鏡，因為她刮中該款的最高獎金17.5萬美元（約新台幣538萬），兩張加總起來，金額比原先想要的禮物卡多了7002倍，令現場歡聲雷動，「在場所有人幾乎都快瘋了，還有同事拿出計算機，也有人掃描刮刮樂條碼，就是為了確定這張中獎彩券是否是真的」。
洛麗表示，雖然這筆獎金還不能達到一夜致富的門檻，但能大幅改善家中環境，她準備用來支付車貸及女兒的學費，中獎當下也立刻打給丈夫及孩子，共享中獎的喜悅之情。（編輯：李惠婷）