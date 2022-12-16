冬天「堅持吹冷氣」他喊爽到了！原因眾人傻眼：根本天才
近日受到鋒面影響，全台各地連日溼冷，而從今（16）日午後起，入冬首波寒流即將報到，氣溫直直落，明（17）日入夜接近寒流強度，不少都人搬出厚重衣物保暖。而到了這個時節，許多人的冷氣早已封印，但近日卻有網友分享自己仍然有在吹冷氣，其原因曝光後引起眾人廣大討論，直言「快關掉啊！根本天才！」
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「最近天氣真的超冷，外面溫度都15度左右而已，我直接把窗戶關上，把冷氣開到28度，突然感覺室內變溫暖一點好爽！應該不是心理作用吧？這樣開是真的有效的對吧？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「.......不能這樣開，除非你的冷氣機是冷暖氣合一的」、「冷氣機不可能變暖＝＝只有冷暖氣機才有用，恭喜浪費電費」、「根本天才欸你....快關掉吧！沒有冷暖氣機的冷氣是沒用的」、「這樣會更耗電吧...而且會自動轉成送風啊？變更冷？」、「這樣有效嗎....我印象中只會有送風喔」。
而《NOWnews》記者實際訪問從事冷氣行業超過10年的莊師傅，他表示，在正常情況下，如果冷氣是「單冷型冷氣」的話只能夠製冷，如果室外溫度是15度，你設定28度的話，壓縮機並不會啟動，也不會吹出熱風，除非你的冷氣機是「冷暖型」，才會依照你調整的溫度使室內溫度改變，如果還有親朋好友有這種錯誤認知，可要記得提醒，不要白白浪費電又傷了荷包。（編輯：張嘉哲）