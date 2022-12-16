砸53萬買運彩！阿根廷踢贏獎金卻歸零 他崩潰要求退款
2022卡達足球世界盃將進行最後季軍賽、冠軍賽爭奪戰，自本屆開踢以來，全球各地都掀起運彩風潮，不少人以小搏大成功抱回高額獎金，也有不少人重本押注，結果爆冷輸球皆有。而大陸四川一名男子砸了12萬人民幣（約53萬新台幣），結果有部分押對所屬隊伍獲勝，沒想到獎金一毛都拿不到，讓他氣憤要求彩券行老闆退款，引起討論。
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，四川成都一名男子在世界盃8強賽事前，購買了巴西對克羅埃西亞，以及阿根廷踢荷蘭共2場比賽的運彩，玩法都是押比分以及勝負，其中巴西雖然輸球，但阿根廷勝出還是有押對，不過根據運彩規則，「僅計算到正規賽和傷停補時時間的比數結果」！後面延長賽、PK大賽都不會列入，兩場賽事皆進入PK大賽才分出勝負，導致男子花了12萬人民幣所購買的1100張彩券全部作廢。
男子不滿的返回店家要求彩券行老闆退錢，表示「我不懂足球規則，事前老闆根本沒有講解清楚，他沒有明確說後面還有15到30分鐘延長賽，如果知道有延長賽，對我買彩券的判斷是有影響的」。
消息曝光後，引起許多網友砲轟「笑死人，主張全部退費真丟人，巴西不是輸球了嗎？」、「花了12萬人民幣玩一個不懂規則的東西，我真服了你」、「連規則都不懂，還能花12萬人民幣，真是牛啊」、「那如果有中獎，彩券可以還給老闆嗎？」
而彩券行老闆也出面表示「該男子當時要購買前還有透過微信詢問，當時也把規則都給了他，到了現場又在講解一次，由於金額龐大還奉勸他要理性投注，當時光是印彩券就花了兩小時之久」無奈嘆「賣彩券第一次遇到要退款的」最終店家並未答應男子的要求。（編輯：張嘉哲）
《NOWnews》提醒您，未成年不得購買彩券，且運彩迷應衡量自身狀況，不因購買彩券而影響生活品質。