「麥當勞漲價」他喊還好！1理由釣出黃捷 眾人跪求官方
台灣麥當勞在日前宣布，考量整體營運策略，自12月21日凌晨0時起，將調整菜單與部分產品價格，套餐價格調升10元，點心類也調整5元到7元，由於去年才剛宣布漲價，這一波價格再漲，讓不少老饕怨聲載道。不過，消息曝光之後，臉書粉專「還我焦糖奶茶」則心痛發文表示「其實有錢買得到的真的都還好啦.....」引起網友廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
台灣麥當勞日前宣布重磅訊息，12月21日凌晨0時許，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段的主餐單點價格維持不變，套餐（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）全面調升10元，早餐套餐平均價格調升11.8%、超值全餐套餐平均價格調升6.5%；至於點心飲料類，小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，其餘品項及McCafé全品項價格維持不變。
而消息揭露後，臉書粉專「還我焦糖奶茶」則發文表示「漲價還好啦！能用錢買到的都還好啦...失去過，你就懂」心痛麥當勞不管是漲價也好，1+1拿掉玉米湯也罷，焦糖奶茶至始至終有錢也買不到了！
貼文一出，吸引不少網友熱議「看到漲價消息，第一個就想到還我焦糖奶茶啦！」、「真的，管它漲多少，焦糖奶茶給我還來」、「跪求官方開恩還我焦糖奶茶啊....」、「我很好奇，大家都敲碗這麼久了，為什麼焦糖奶茶都不回來」、「之前麥當勞的奶茶好喝，現在的奶茶喝過不想再喝」而就連高雄市議員黃捷也回應「真的QQ好懷念焦糖奶茶」顯見焦糖奶茶即便停賣多年，在不少老饕心中還是佔有一席之地，未來是否會如同復刻板烤雞腿堡那樣回歸，一切都看麥當勞官方了！（編輯：張嘉哲）