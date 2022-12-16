阿根廷大戰法國！歷年「對戰紀錄」曝 美媒預測這隊奪冠
2022卡達足球世界盃進入最後賽事階段，季軍賽由摩洛哥對上克羅埃西亞，冠軍戰則由法國夢幻對決阿根廷，而回顧過去兩隊在世界盃交手，阿根廷以2勝1敗較有優勢，美媒則預測，兩隊由於實力相當，最後將踢進PK賽，由阿根廷奪得本屆世界盃冠軍。
編輯中心/綜合報導
根據《體育新聞》報導，阿根廷以及法國過去在1930年、1978年以及2018年三度交手過，前兩次都是阿根廷拿下勝利，不過法國隊在2018年的俄羅斯世界盃16強淘汰賽中，以4比3擊敗阿根廷獲得晉級的機會，如今2022年是雙方第四次在世界盃碰頭，阿根廷以2勝1敗戰績較有優勢。
另外，過去兩國隊史除了世界盃之外，國際賽事上也有交手過9次，阿根廷共取得6勝3和3敗的對戰優勢，值得注意的是，這次阿根廷梅西對上法國姆巴佩堪稱是「夢幻對決」，兩人截至目前賽事都是踢進五球，還要共同角逐「金靴獎」的獎項，但梅西在2018年迎戰法國時僅踢進一球，反觀姆巴佩則是「梅開二度」連進2球，這次冠亞賽又遇上，攸關梅西在世界盃「最後一舞」能否雪恥成功，抱得金盃回家，各界都等著看。
至於本屆冠軍預測，根據《The Sporting News》記者彭恩（Kyle Bonn）分析提到，兩隊實力相當，各有不同的優缺點，法國雖然在過去幾場比賽中屬於受壓迫方，卻僅在四強戰沒讓對手進球，反觀阿根廷雖然在今年比賽中進球很多，可是並非每次都能穩當得分，因此認為雙方可能會踢成1：1平手，最終進入PK大賽，最後由阿根廷奪得冠軍。（編輯：張嘉哲）