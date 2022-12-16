太玄宮又被打臉！宮主稱起駕沒意識　網挖影片3疑點再噴

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然而就有網友在記者會後，又細看了事發影片，結果發現幾大疑點，包括在影片一開始墨龍太子降駕時，塗抹於臉上之物不均勻，一旁的人還提醒「下巴！下巴」隨後乩身果真馬上補抹下巴；除此之外在穿著服飾時，乩身突然發飆疑似講出「卡緊啦（快一點台語）」；其綁下擺時，一旁的人還問「這樣可以嗎？元帥」乩身則回應「俺（緊的台語）」一旁的人則回「再緊！」
種種疑點，讓許多網友傻眼表示說沒意識根本是自打臉「沒意識還可以飆台語喔？＝＝」、「提醒下巴沒抹到那裡真的快笑死＝＝不要再凹了」、「下巴再用一點點！下巴～下巴！笑死」、「提醒神明下巴沒畫到，笑死」、「下巴沒畫到被提醒那裡超好笑，後面還飆台語勒」、「沒塗均勻還會用一般語言提醒神明下巴～下巴？明講台語發飆說卡緊勒？看過大小廟會，就這一乩身被上身還講台語怒飆信徒，厲害了」。
而目前記者會後，太玄宮並無最新回應，而第一位公開影片的攝影師則發出五大聲明表示「本人手上擁有頭份太玄宮入新營太子宮的完整影片共四段，期間拍攝順利未遭頭份太玄宮執事阻擋，足以證明頭份太玄宮在本人拍當下並未出聲制止」，陳姓攝影師強調拍攝的影片絕對沒有後製、擅自加上音效等行為，影片原始檔可送公正專業單位鑑定，影片絕對沒有作假，完全是真實呈現！陳姓攝影師也說「本人已依法蒐集相關事證，不排除訴諸法律，以維護本人之聲譽」。（編輯：張嘉哲）