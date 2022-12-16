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太玄宮又被打臉！宮主稱起駕沒意識　網挖影片3疑點再噴

▲苗栗頭份太玄宮「龍中壇元帥」日前起乩降駕，結果因為怒賞女信徒一巴掌影片被網友撻伐。（圖/爆廢公社）
▲苗栗頭份太玄宮「龍中壇元帥」日前起乩降駕，結果因為怒賞女信徒一巴掌影片被網友撻伐。（圖/爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

苗栗頭份太玄宮「龍中壇元帥」日前起乩降駕，結果因為怒賞女信徒一巴掌影片被網友撻伐，儘管太玄宮召開記者會強調絕無打巴掌，且影片是遭到惡意剪輯，揚言提告拍攝以及上傳影片的民眾，但在記者會結束之後，就有網友仔細觀看影片前後的事件全貌，結果意外發現三大疑點，直呼「不是說沒意識？第一次聽到神明飆台語的耶？」

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在降駕打巴掌事件炎上之後，苗栗太玄宮日前召開記者會，太玄宮廖姓宮主在記者會上表示，透露乩身就是自己的先生，而先生在起駕時是沒有意識的，最多只會知道身體不由自主晃動，並不知道當下發生什麼事，直到畫面流出，「先生因此哭了一整晚」，表示「先生不知道他那麼努力，做了這麼多事，為什麼最後會變成扭曲的事件」。

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▲太玄宮打女信徒巴掌事件鬧得沸沸揚揚。（圖/爆料公社）
然而就有網友在記者會後，又細看了事發影片，結果發現幾大疑點，包括在影片一開始墨龍太子降駕時，塗抹於臉上之物不均勻，一旁的人還提醒「下巴！下巴」隨後乩身果真馬上補抹下巴；除此之外在穿著服飾時，乩身突然發飆疑似講出「卡緊啦（快一點台語）」；其綁下擺時，一旁的人還問「這樣可以嗎？元帥」乩身則回應「俺（緊的台語）」一旁的人則回「再緊！」

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▲墨龍太子降駕時，塗抹臉上之物不均勻，一旁的人還以中文提醒「下巴！下巴！」引起熱議。（圖/爆料公社）
種種疑點，讓許多網友傻眼表示說沒意識根本是自打臉「沒意識還可以飆台語喔？＝＝」、「提醒下巴沒抹到那裡真的快笑死＝＝不要再凹了」、「下巴再用一點點！下巴～下巴！笑死」、「提醒神明下巴沒畫到，笑死」、「下巴沒畫到被提醒那裡超好笑，後面還飆台語勒」、「沒塗均勻還會用一般語言提醒神明下巴～下巴？明講台語發飆說卡緊勒？看過大小廟會，就這一乩身被上身還講台語怒飆信徒，厲害了」。

而目前記者會後，太玄宮並無最新回應，而第一位公開影片的攝影師則發出五大聲明表示「本人手上擁有頭份太玄宮入新營太子宮的完整影片共四段，期間拍攝順利未遭頭份太玄宮執事阻擋，足以證明頭份太玄宮在本人拍當下並未出聲制止」，陳姓攝影師強調拍攝的影片絕對沒有後製、擅自加上音效等行為，影片原始檔可送公正專業單位鑑定，影片絕對沒有作假，完全是真實呈現！陳姓攝影師也說「本人已依法蒐集相關事證，不排除訴諸法律，以維護本人之聲譽」。（編輯：張嘉哲）


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