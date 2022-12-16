李昇基「帳戶多了50億」！1毛都不拿：我全部捐出

韓星李昇基被前東家「HOOK娛樂」私吞100億韓元以上音源收益，今（16日）「HOOK娛樂」吐出包含利息在內的41億韓元（約台幣1億元），但與100億差距懸殊，李昇基稍早發文透露帳戶多了50億韓元（約台幣1.2億元），「雖然不知道依據是什麼，但扣除訴訟費，其餘將會捐出」，他表示非為了錢打官司，僅是不想再有其他人受害，「我覺得這是我能做到的使命」。
記者陳雅蘭/綜合報導
李昇基在「HOOK娛樂」工作18年，總計發表137首歌，音源收益超過100億韓元以上，他卻一毛都沒拿到，代表權真英多次以「你是虧損歌手」、「你沒人氣」、「粉絲都不買你專輯，賺不多還一堆要求想怎樣」等理由，讓李昇基不疑有他，一度懷疑並相信自己「沒實力」，豈料音源收益卻是被公司吞掉；「HOOK娛樂」今發聲明，表示已轉給李昇基未支付的29億及利息12億，總計41億酬勞。
李昇基發文透露帳戶多了50億韓元，他表示「HOOK娛樂」應是認為自己是為了錢才提出訴訟，李昇基則說若不是誤收訊息，「我到現在根本不會知道有音源結算費這種東西」，結果「HOOK娛樂」僅以「未支付金額」名義想草草結案，「我撐了18年，我之所以會告HOOK才不是因為拖欠的錢，這樣下流的人，不應該這樣利用別人的價值，所以我覺得這是我能做到的使命」。
他表示現在收到50億，仍不清楚對方是以什麼根據結算，以後會在法庭上弄清楚真相，而該筆金額李昇基決定全額捐出，「除了訴訟費外，其餘的將返還社會，這不是一時的決定，當決定跟HOOK對抗時，我就決定要把我應收到的錢，用於遭受困難、辛苦的人身上」，李昇基透露下週開始會跟相關人士見面，商討具體的捐贈計畫。
李昇基最後感謝一路支持他、關心他、安慰他的人，「我得到很大的力量，謝謝大家讓我再次感受到我是值得被喜愛的，我會透過這份愛來報答各位」。