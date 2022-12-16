跨世代／18歲公民權沒過　鍾佳濱表態：可朝修法方向思考

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18歲公民權複決案投票結果，同意票563萬8803票，不同意票500萬8542票，雖總有效票數為1064萬7345票，但投票結果分歧，顯示社會上對此議題並無共識。跨世代論壇今邀來臺灣青年民主協會理事長張育萌、鍾佳濱、台北市議員當選人詹為元和政治大學法律系副教授廖元豪共同討論，由資深媒體人黃揚明主持。
鍾佳濱回溯自己第一次擔任國大代表時，在具有修憲權的國民大會就提出過投票權要下修到18歲，可惜始終沒有得到朝野共識。而鍾佳濱強調自己本屆在立法院獲選為修憲委員會召委後，任內就舉辦3次18歲公民權的公聽會，後續經過修憲委員會同意和院會表決、朝野不分黨派支持後，最後一步才是這次的公民複決投票案。
鍾佳濱分析，選前有支持的人認為大家都年輕過，應該會支持當時不能做的事，但也有悲觀的人說，「我現在就有投票權了，何必在意他們？」從2018年的公投綁大選中就可以看出，公投的投票率一向不高，10項公投案個別投票率介於54.51%到55.89%之間，但這次以縣市首長61%的投票率、56%的人投下公投票，代表有出門投票的人多數有投下公投票，相較於上次的投票率算是有進步。
鍾佳濱說，大家可以朝兩個方向思考，第一個是這次投票多數人同不同意？從票數來看既然多數人同意、少數人反對，顯示18歲具備公民權是合理的決定，如此一來立法院就可以推動以修法的方式，下修18歲公民權。至於《憲法》增修條文第二條，也就是現行修憲程序門檻是不是太高的問題，也許需要經過司法院等權威機關討論後再行定奪。