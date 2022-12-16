跨世代／18歲公民權下一步 議員籲先取得社會共識

中華民國史上第一次的修憲案公民複決「18歲公民權」，最後因同意票未達選舉人半數門檻，導致修憲案未能過關，為此，新科台北市議員詹為元就在《NOWnews今日新聞》跨世代系列論壇表示，無論是透過修憲還是修法的程序取得這個目標，都需要先取得社會共識。
記者黃禹馨/綜合報導
詹為元在論壇開頭表示，「18歲公民權」這個議題早在2012年就由時任立法委員的丁守中提出，並在2014年連署立院朝野意見提出釋憲申請，表示這個議題很早就出現討論的聲量了。而時至今日，從2023年開始，民法修定18歲是完全行為能力人，同時也擁有公民投票權，表示18歲公民已經可以決定自己與國家的未來，大眾就不應再以「18歲是否成熟」作為這項提案否決的依據，詹為元說：「成不成熟是一個相對的概念，每一個年紀做的決定都是根據當下的價值觀與思考。」並舉例很多人到了28、38歲，仍有可能會後悔十年前自己做的決定，因此不應該用成不成熟，作為界定18歲該不該有公民權的依據。
不過也有多數人好奇，在國民兩黨都發表同意看法的狀況下，為何還會有超過五百多萬的選民投下不同意，詹為元指出，這次沒通過的關鍵，有一點在於這項複決案的結果，和很多人都沒有休戚與共的相關性，才會導致通過門檻仍差將近四千萬票的結果。
最後詹為元也重申：「明年開始18遂成為完全行為能力人，他們一定會覺得，我什麼事都可以做，為什麼就不能投票，當這個意識成形，對於推動18歲公民權一定更有幫助。」並再次強調，在取得社會共識的狀態下，對憲法保障的權利進行適當修訂才是最理想的，而這也是需要時間努力才能達成的結果。