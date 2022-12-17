跨世代／18歲公民權下一步？立委表態：可從修法方向思考

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這次公投案看似沒有反對者，不分朝野都表態支持，但最終結果不僅沒過修憲門檻、更投出500萬的不同意票，讓外界相當不解。對此論壇中藍綠兩黨來賓互指對方打假球，民進黨立委鍾佳濱拿出數據指出，支持民進黨的地區，18歲公民權的贊成票就越多；反之，支持國民黨縣市長的票越多，十八歲公民權的反對票就越多，抨擊國民黨沒有真心誠意的宣傳18歲公民權。
但國民黨台北市議員當選人詹為元回擊，鍾佳濱的思考太跳耀，因為藍綠兩黨都在打假球。他分析十八歲公民權的不同意票總數多出藍營議員全國得票數70萬票，民進黨全國議員得票數也少於同意票將近200萬票，代表同意18歲公民權的選民的組成更為複雜。詹為元也質疑兩黨在去年的公投議題都祭出街講、論述爭取支持者，但這次只有看板和po文，無法激起社會對議題共感。
不過論壇來賓一致同意的是台灣修憲門檻太高，政治大學法律系副教授廖元豪提出其他國家之所以容易調整，是因為他們可以直接修法的方式促成，台灣卻拉高到修憲層級。他主張以修《公職人員選舉罷免法》、《公民投票法》的方式，即可實現18歲投票權，不一定要通過修憲手段。民進黨立委鍾佳濱也同意，這次的修憲公民複決，如果以一般公投的標準，在「同意票多於反對票」、以及「達到全體選舉人的四分之一」兩項規定都已達標，立法院可以主張透過《公投法》創制的精神，把選舉權下修到18歲。至於修憲門檻和程序問題，可提請大法官解釋。
不過針對該不該以修法方式實現下修18歲公民權，詹為元質疑立法院在投完票再推動修法，這次公投複決的意義又在哪裡？因果關係一旦交錯之後就會有不一樣的聲音。廖元豪最後呼籲支持者要多聽反對者的話，他以美國男女平權修憲案為例「美國男女平權修憲案不過的問題之一，就是推動者從來不跟反對者對話。」他認為，一個理論要從少數說變成多數說，需要時間磨合、說服，才有機會促成共識。
立法院今年3月25日以109票同意票、0票反對票，跨黨派通過「18歲公民權」修憲案，正式交由公民複決，這是台灣史上首個國會一致同意的修憲案，也是第一次舉行修憲公民複決。不過修憲案要通過，必須超過962萬票的超高門檻，投票結果最終以同意票數564萬7102票、不同意501萬6427萬票，修憲宣告失敗。《NOWnews今日新聞》跨世代系列論壇將持續追蹤討論18歲公民權的下一步。
直播／18歲公民權未過關！下一步？