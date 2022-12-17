寒流來襲！手腳冰冷也可能危及健康　醫：「4件事」別做

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而對於手腳冰冷，黃軒醫師提醒4件不該做的事如下：
抽煙取暖
抽煙，不會使手腳更熱。冬天太冷了，尤其在室外，人的感官都會變得遲鈍麻木。抽了煙，會感覺像沒抽一樣的感受。然後在冬天室外，身體會感受非常冷，抽煙者都會想：「太冷了，趕緊抽完進去，不宜久留。」往往這時候會抽的非常快，又大口大口的抽一支煙，這樣抽一支煙，抽進去的有害物質，可能是你平時正常抽煙的好幾倍，對身體也是傷害很大。
更何况抽煙時，會使血管收縮變窄、變脆、變硬，自然會導致血壓升高、易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病。寒流來了，在冷風中抽煙，這是危害健康的動作。
喝酒取暖
喝酒，不能使手腳加溫。喝酒後，的確會有短暫的發熱感覺。酒精能刺激血管擴張，並加速血液循環，使身體增加溫暖感。所以喝酒後會使人體皮膚溫度升高，產生溫暖感覺。
這種酒精溫暖感，並不能持久。因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就越更快，使體溫急驟下降；你身體散熱速度加快、且消耗的熱量，遠比酒精供給的熱量還要多。血管，會來不及收縮，防止血液散發熱量，身體禦寒能力反而下降，使人易導致受涼或感冒，甚至失溫、猝死。
一直坐著不動
不要長時間坐在/停留在一個地方。 長時間坐在一個地方會減少四肢的血液循環。只會使你的手腳更冰冷！
進出溫差變化大的地方
如果你感受到手腳異常冰冷，這時間，你的室內外的溫差，通常會非常大，這時你要小心謹慎，因為美國研究告訴我們，不只是「心臟的猝死」，連「腦血管阻塞疾病」，也是因為溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險。
而對於手腳冰冷，黃軒醫師建議8件可以做的事如下：
1.熱食。您的身體需要燃燒燃料，以保持核心體溫升高，尤其是在外面很冷的時候。 每天至少吃一頓熱食，然後也吃各種水果，蔬菜食物，四肢血液循環也會更好。2.辛辣。吃辛辣食物時，您是否注意到自己額頭上有一點汗水？ 那是因為辛辣食物，實際上可以使您的身體和四肢變暖。除非您有胃潰瘍，否則這沒什麼不對的。實際上，辛辣的飲食對您有益。只是不要做得過分。
3.襪子。穿襪子睡覺不僅有助於加熱整個身體，而且暖腳似乎也向您的大腦發出信號，表明該睡覺了。 你可以安心入睡。4.鞋子。很多人以為鞋子是絕緣物，意味著任何鞋子都可以保暖。 對於慢性病患者、糖尿病人或脚血管疾病者，密封不好的鞋子，會使足趾一直泡在濕冷的季節，傷害了脚趾神經血管。 尋找較高的IPX等級。IPX-8是最高的，將整個鞋子浸入水中，腳仍會保持乾燥。
5.棉被。挑可禦寒的棉被。睡在禦寒棉被中，記得包覆了冰冷的四肢，冰冷的四肢如同冬日裡被陽光擁抱的溫暖。6.電暖器。選擇符合您的空間的電暖器設備。帶風扇的「對流」類型電暖器，可能是加熱整個房間，是冰冷手腳加溫的最佳選擇。 「輻射」類型電暖器，可以在特定點加熱。將電暖器直接插入一個安全開關，萬一電暖器翻倒時，可自動關閉。記得遠離寵物和兒童、 也遠離任何人移動的距離。
7.運動。如果外面太冷，可以去健身房，或者在室內做一些跳高，俯臥撑運動。它不僅可以使您熱身，還可以訓練肌肉，運動燃燒卡路里，會使身體發熱，這些動作當然會使你的四肢血管循環加溫的效果。8.其他手腳保暖小物。手套、暖暖包...等等，很多已改用USB充電，隨用隨熱的暖手套枕，甚至有很多的可愛的造型取暖物件。但仍然建議不要睡覺時，握着或穿著這些充電保暖小物，因為擔心溫度會持續升高，而你睡覺了而不知，手腳會有皮膚灼傷。（編輯：倪浩軒）