田慎節信守承諾！邀「瀧澤蘿拉」謝票發雞排 時間地點曝
2022九合一大選時，網紅「小商人」邀請實況主「Molly 翎熹」參選嘉義市議員，並將其名字改成響亮的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」16字，成功打響知名度並以2813票當選，當時小商人便承諾，會請瀧澤蘿拉（水咲蘿拉）一起到嘉義謝票、發雞排，而昨（16）日，他發布時間地點，將在今（17）日晚上7點，於嘉義市東區中山路274號「行運8兩雞」雞排店兌現承諾。
編輯中心/綜合報導
小商人16日於臉書粉專貼出「謝票發雞排活動」的時間地點，說明以「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」此名當選市議員的Molly 翎熹，在17日晚上7點，將會在嘉義市東區中山路274號，行運八兩雞排店門口發放雞排，因里響咖啡特別贊助，故額外還會多發100杯咖啡。
而謝票活動的嘉賓，小商人信守承諾，邀請到混血女神瀧澤蘿拉，此外，短髮女神Rita及正妹可可也會一併現身，小商人最後喊話「各位務必給小弟面子，踴躍的領光雞排跟美味的咖啡」。
貼文一下吸引了1.6萬個讚，支持者紛紛留言「真男人說到做到」、「會塞爆馬路….可以考慮沒拿到雞排咖啡的，改成選民粉絲握手會…..」、「殘念，得陪老公過生日，不能去陪女神」、「流浪、滯留在高雄的嘉義人為之扼腕！」、「排隊啦出發」、「果然是我大凱文哥。說有瀧澤就是有瀧澤」。（編輯：李惠婷）