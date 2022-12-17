全台僅2區躲過寒流襲擊！低溫特報新增3縣市 7區極凍6度
今（17）日寒流挾帶鋒面讓全台又濕又冷，繼今早氣象局針對4區發布豪大雨特報，10時14分又針對全台拉響低溫特報，其中有20縣市被點名。相較於昨天的低溫特報，昨天持續還有10度以上最高溫的屏東縣、高雄市、彰化縣，前兩者會有今天到18日下午會出現10度以下低溫；彰化縣則會出現持續10度左右或以下氣溫發生的機率。另根據氣象局公布，目前只剩2區沒被寒流低溫襲擊。
記者汪睿琦/綜合報導
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
📍黃色燈號（寒冷）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
氣象局提醒民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。