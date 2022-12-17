低溫下探5度！醫籲「保暖禁忌」要注意　補湯暖身別喝錯

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朱益智醫師表示，腳底湧泉穴是腎經的源頭，有不少人會透過泡腳加溫，讓熱氣循著經絡往上提升，身體的氣會比較充足，加熱腳底板可以同時促進上下半身的循環，尤其適合上半身很熱卻四肢冰冷的民眾，可以注重腳底板的保暖。不過醫師也提醒，泡腳時若天氣寒冷要選在室內泡，避免溫差過大，導致身體無法適應患上風寒，建議水溫可設在40至42度，若是沒有加任何藥膳，最好是泡5分鐘後就起身，水天性屬寒，不建議久泡。
不過當泡腳水內加入生薑、肉桂、四物、當歸等活血的成分，就可以泡個20分鐘內，適度冒汗可以提供精神度，把體內的寒氣清走。但還是要控制在時間內，以免水寒蒸氣入侵皮膚，反而會覺得更冷，再加上若是有放生薑、蔥白等發散的藥材，會將毛細孔打開，讓冷的感受性更高，泡久容易頭昏腦花，把體內的氣耗掉，冬天在中醫上要藏氣，把能量往內帶到五臟六腑，不建議大量排汗往外散氣，除非有風寒、感冒病毒在體內。
【保暖別忘頭頸、小腿、腳底】
朱益智醫師也提醒，低溫來襲更要加強頭頸部、小腿肚、腳底的保暖。當頭頸部位沒有正確保暖時，會讓身體對低溫的感受性增高，進而全身都感受到寒冷，且容易讓頭昏、血壓增高、眼睛疲勞、頭痛找上門；而雙腿是我們的第二心臟，是血液含量高的部位，像是脾胃的經絡位在小腿肚，正確的保暖對氣血活絡、消化有幫助，身體才會有能量禦寒；最後腳底湧泉穴是腎經的源頭，除了保暖相當重要以外，也可以透過泡腳排放身體寒氣。
【藥膳補湯，依造體質選擇】
最後，朱益智醫師也建議冬天的時候要補足元氣，可以選擇粥、魚湯、雞湯等，其中魚就屬於火性食材，能讓身體能量快速提升，增加身體抵抗力，若是再加入中藥材可以幫助身體吸收行氣，可加入白朮、茯苓、紅棗、黃耆、枸杞、黨參、三片生薑，既可以補氣還能提高免疫力，除了燉湯也能泡成茶來喝。
若是屬於久寒的體質，有腰酸背痛、怕冷，嘴唇、臉部暗沉發黑，氣血循環弱，就可以在上述中藥外，多加入肉桂、附子，或者可以直接選擇，當歸生薑羊肉湯，羊肉藥性比較強，對寒邪在體內比較久的民眾相當適合。不過若是屬於燥熱體質，也就是雖然怕熱但又手腳冰涼，肝氣不順壓力大，通常很多上班族都屬於燥熱體質，就不適合飲用久寒體質的補湯，建議可以選擇溫和平補藥膳，像是四神湯。