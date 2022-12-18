魔獸出賽線上觀賽「18萬剩4萬」！球迷失落：沒虐爆台籃

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此役結束後，隨即有球迷在論壇PTT上質疑「說好的魔獸光靠身體對抗優勢，就能虐爆台籃呢？這是魔獸來之前每個球迷都在吹的優勢，但實際打出來比我們的便宜洋將還要差」。
其他球迷也提出看法，「因為魔獸面對也是洋將啊，本來優勢就不會到那麼明顯了」、「身材優勢？其他內線洋將笑而不語」、「我真的幻想破滅了，想不到NBA名人堂等級打世排60多名的台灣聯賽居然虐不起來」、「能跟魔獸不管是當隊友還是對手，想想就賺翻了好嗎」。
昨（17）晚魔獸的台灣首次客場出賽，T1聯盟YouTube官方頻道在線同時觀看人數最高時有4萬9千多人，跟魔獸剛來台時的首戰18萬人相比，顯現出大量落差，也開始有不少人關注「魔獸狂潮」是否已消退。
而魔獸本人昨（17）日賽後採訪坦言「真的有點累了！畢竟我已經快40歲，不是18歲的小夥子，難免會感到疲累，但打球是我的工作，我每天都會盡力去準備」，雲豹總教練劉嘉發也表示，之後會盡量將魔獸上場時間控制在每節7分鐘、整場30分鐘內「若他因為過勞而受傷，對於球隊將是很大的損失」。
今（18）日桃園永豐雲豹將在主場迎來三連戰的最終戰，對決上屆冠軍高雄全家海神，雲豹球員與魔獸是否能贏過強敵止敗，全台球迷都在引頸期盼。（編輯：潘毅）