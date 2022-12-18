國一弟撿紙箱7年！緊握2百元買麵包 　1句話讓店長秒落淚

玉山凍了！氣象局長鄭明典曬「絕美凍雨景象」　成因曝光

▲氣象局長鄭明典在臉書上分享玉山北峰出現「凍雨」的景象。（圖／鄭明典臉書）
▲氣象局長鄭明典在臉書上分享玉山北峰出現「凍雨」的景象。（圖／鄭明典臉書）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局發布20縣市低溫特報，全台灣成為凍番薯！今（18）日至19日清晨受寒流影響，各地天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生。而氣象局長鄭明典也在臉書上分享玉山北峰出現「凍雨」景象，絕美畫面也引發讚嘆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲氣象局長鄭明典在臉書上分享玉山北峰的現況。（圖／鄭明典臉書）
▲氣象局長鄭明典在臉書上分享玉山北峰的現況。（圖／鄭明典臉書）
玉山「凍」了！氣象局長鄭明典今（18）日在臉書上貼出玉山北峰出現「凍雨」一系列照片，隨後解釋成因「沒下雪，雨到地面才結冰，稱為『凍雨』！這是因為地面在冰點之下，但是上方有逆溫層，氣溫高於0度度，所以雨水落到地面才結冰！」

▲玉山北峰出現「凍雨」，植物上頭也出現。（圖／鄭明典臉書）
▲玉山北峰出現「凍雨」，植物枝葉被冰包覆。（圖／鄭明典臉書）
而氣象局指出，今(18)日至明(19日)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日臺中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫，連江有持續6度左右氣溫發生的機率，請注意防範。

▲氣象局長鄭明典在臉書上分享玉山北峰的現況。（圖／鄭明典臉書）
▲氣象局長鄭明典在臉書上分享玉山北峰的現況。（圖／鄭明典臉書）
氣象局也提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。（編輯：潘毅）


男冬天突「胃腫瘤大出血」！醫揭主因：1水果每天吃導致

頂著寒流跑單！外送員「單日狂賺6300」　客見1亮點無奈

寒流發威！合歡山凌晨降初雪　遊客興奮高喊：終於值得了

高科大學生「寒流划獨木舟」28人落海！她爆內幕：被逼的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀