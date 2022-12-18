玉山凍了！氣象局長鄭明典曬「絕美凍雨景象」 成因曝光
中央氣象局發布20縣市低溫特報，全台灣成為凍番薯！今（18）日至19日清晨受寒流影響，各地天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生。而氣象局長鄭明典也在臉書上分享玉山北峰出現「凍雨」景象，絕美畫面也引發讚嘆。
編輯中心/綜合報導
玉山「凍」了！氣象局長鄭明典今（18）日在臉書上貼出玉山北峰出現「凍雨」一系列照片，隨後解釋成因「沒下雪，雨到地面才結冰，稱為『凍雨』！這是因為地面在冰點之下，但是上方有逆溫層，氣溫高於0度度，所以雨水落到地面才結冰！」
而氣象局指出，今(18)日至明(19日)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日臺中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫，連江有持續6度左右氣溫發生的機率，請注意防範。
氣象局也提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。（編輯：潘毅）