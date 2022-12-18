世足冠軍賽「台灣人都挺阿根廷」！網點出2原因：不意外
世界杯足球賽今（18）日冠軍賽晚間11時開打，由法國隊對戰阿根廷隊，讓許多球迷既緊張又興奮，對此就有一名網友發現，台灣人大多都支持阿根廷隊，讓他相當好奇原因，尤其是球星梅西（Messi），貼文一出立即引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT發文，他以「為什麼台灣人普遍支持阿根廷？」為題，表示以他周遭的環境及網路上的留言來看，台灣人對於世足決賽大多都是支持阿根廷隊，尤其是前鋒梅西，「問他們其他國家有沒有欣賞的球員，總是說不上來」，讓他好奇問：「為什麼台灣人普遍支持阿根廷呢？有沒有八卦？」
貼文曝光後，不少網友指出，「一日球迷，就只認識梅西」、「不意外，只認識這國」、「一日球迷只認識梅西而已啊」、「因為跟風迷只認識C羅和梅西」、「對一日球迷不要這麼嚴格，下個月就忘記了」。
也有球迷指出，這是梅西的最後一舞，希望他能有完美的結局，「梅西再不拿，可能就沒機會了吧」、「法國忍者龜還那麼年輕，梅西沒啥機會了」、「因為梅西最後一舞了啊，人緣又好」、「希望梅西的生涯有個完美ending啊」、「爬一下梅西成長史，你也會想讓他有一冠」，還有人反駁，「我學姊無限跟風支持德法給你參考」、「我怎麼周遭臉書都是支持法國的啊」、「英國德國荷蘭也不少」。（編輯：賴禹妡）