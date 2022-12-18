寒流開電暖器太耗電！內行激推「1家電」暖炸：省錢又快
週末全台急速降溫，許多人家中都開啟暖氣來對抗寒流，但要不耗電又效果好，到底該怎麼選擇呢？就有一名網友透露，他房間才5坪，近期想要把老舊的暖氣換掉，希望大家幫忙推薦，貼文曝光後，內行人秒建議：「冷暖氣絕對唯一解！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在「Mobile01」論壇中發文，他以「房間好冷，有什麼選擇」為題，表示近期突然天氣變冷，他的房間大約5坪，目前用的電暖器不但耗電又老舊，想換一台新的暖氣，讓他求助大家：「有什麼選擇可以讓房間變暖暖？」
貼文曝光後，多數網友們都推薦冷暖空調，「冷暖氣絕對唯一解，暖氣COP效率雖然近幾年機種都沒標，但再怎麼差應該都還有個4（1W電可產4W熱能）」、「一級變頻冷暖氣機，安全省錢快速」、「唯一支持冷暖空調」、「換冷暖空調不就好了」。
另外，也有人指出除濕是關鍵，「住北部，除溼機有可能讓冷度降個50%」、「可以考慮除溼輪的除濕機，環境乾燥點體感較沒這麼冷，平常也可以除溼用」、「濕度過高也會很冷」。
還有人會使用氣泡紙來禦寒，女星余皓然過去就在節目《一袋女王》中透露，南韓曾做過實驗，家中貼有氣泡紙可以讓溫度提高5度，余皓然分享，只要先將窗戶噴水，再把氣泡紙平的那一面貼上，最後邊緣用膠帶黏好，家中暖氣強度只開到中等就很暖了。（編輯：賴禹妡）