世足熱潮／阿根廷、法國爭冠 運彩新賠率「最高500倍」
2022卡達世界盃足球賽將在台北時間今（18）日晚間11點將進行最終冠軍戰，由傳奇球星梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷將強碰23歲姆巴佩（Kylian Mbappé）所屬的法國隊，稍早台灣運彩最新賠率也出爐，不讓分賠率法國2.40、和局2.85、阿根廷2.25，而單場最高賠率則是上半場「3+:3+」，由於達成率極低，賠率上看500倍。而《NOWnews今日新聞》記者今日走訪台北市中山區數間台灣運彩投注站，不少老闆透露，較多人購買的熱門比數為「1：2」，但壓法國贏或阿根廷都有，賠率為8.25。
記者張志浩/綜合報導
據台灣運彩線上投注網站可見，法國和阿根廷皆為今年熱門冠軍隊伍，在卡達世足開踢之前所開出的預測冠軍玩法中，法國4.00倍僅次於巴西仍穩2.20倍的賠率，阿根廷則是與英格蘭、葡萄牙相同的5.75倍；而今日對戰賠率上，阿根廷反而較被看好奪冠，賠率2.25，法國則是2.40。
除了單壓獲勝球隊外，預測正確比分一直都是熱門玩法，據不少投注站老闆表示，今日相當多民眾選擇下注1：2或2：1，主要原因可能是往年世足賽冠軍戰的賠率都蠻接近，勝負盤很少差到0.2以上，而這次兩隊勢均力敵，彩迷也都希望賠率能夠高一點，所以多見這種下法。
隨著本屆世界盃迎來尾聲，台灣運彩最新公布數據中也提及，本屆目前累積銷售金額已有76億元，超越2018年俄羅斯世界盃的總銷售額70億元；此外，台灣運彩在非世足期間，網路男女投注佔比大約為8:2，不過在世界盃開始後，受到相關議題不斷延燒、曝光，女性消費者有大幅度成長，網路投注男女佔比已經變成6:4，可見世足風潮在國內受到廣大族群的關注。
世界盃決賽將在今日晚間11點開踢，除了是傳奇球星梅西世界盃的最後一舞外，法國23歲新星姆巴佩也希望持續書寫自己的紀錄，帶領法國奪下二連霸；兩人在冠軍賽前都累積攻進5球，最後的「金靴獎」榮耀獎落誰家也是一大亮點，而以台灣運彩賠率來看，目前金靴獎梅西1.40、姆巴佩1.60、阿根廷阿瓦雷茲12.00、法國吉魯12.00，後兩者本屆進球數皆為4球。