寒流急凍猝死頻傳！他曝「台人1觀念」超危險：自以為勇
週末台灣迎來寒流，各地氣溫驟降，溫差讓猝死風險增加，就有一名網友指出，他覺得台灣其實對比國外並不冷，但防寒意識卻遠遠不足，甚至有「台灣又不冷開什麼暖氣」的想法，才會讓冬天變得危機四伏，貼文曝光後，不少人也秒認同喊：「這是真的，家裡有不聽勸的長輩！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「台灣人防寒意識不好？」為題，表示覺得台灣其實不冷，是建築物防寒度不夠，也是台灣人防寒觀念不好，才會有比溫帶國家冷的錯覺，國外的暖氣非常普及，「跟台灣冷氣一樣根本標配」，冬天一吹身體就暖和，出國玩住飯店、民宿都覺得不冷。
原PO指出，反觀台灣雖然不下雪，但寒流室內只有10多度，室外更是寒冷，新聞常出現猝死的報導，大家常有「台灣又不冷開什麼暖氣」的危險想法，「以為自己很勇，不怕冷」，尤其老人血管收縮不好，遇到溫差落差大，很容易有生命危險，讓他直言：「台灣是不是防寒觀念很差，還停留在不怕冷＝勇的危險觀念？」
貼文一出，網友紛紛點頭認同，「這是真的，家裡有不聽勸的長輩」、「暖氣本來就要開⋯省這個錢不如多賺錢」、「不冷就關掉，根本比國外方便太多」、「電費才多少，開整天舒舒服服」、「本來就該暖氣開下去」、「就是有人不信自以為」。（編輯：賴禹妡）