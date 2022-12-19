姆巴佩二連霸夢碎！奪金靴獎笑不出來 法國總統親自安慰
2022卡達世界盃18日晚上11點迎來最終決戰，由法國隊夢幻對決阿根廷，史詩級的對戰場面讓網友大讚從沒看過這麼過癮又刺激的比賽，最終由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷獲得金盃。然而法國天才姆巴佩（Kylian Mbappé）雖然本屆以進球8球拿下金靴獎，創下多項紀錄，但難掩未能二連霸的低落心情，賽後頒獎時完全笑不出來，法國總統馬克宏還特意上前安慰。
編輯中心/綜合報導
姆巴佩決賽表現創下許多紀錄，其中在80分鐘過後，在1分37秒內靠著12碼罰球以及凌空射門，單場梅開二度，讓比賽從2：0一夕之間突然變成2：2，最後踢進延長賽，而當時同為金靴獎競爭者的梅西，在延長賽率先進球，姆巴佩隨後也不甘示弱，在第116分鐘再次操刀點球破網，上演「帽子戲法」，法國要回3比3平手，直到PK大戰才以2比4落敗。
最終結果，姆巴佩本屆踢進8球奪下金靴獎，是近10屆世界盃單屆進球最多的球員，與2002年的C羅並列，另外在決賽中上演帽子戲法的紀錄，也是繼1966年的是英格蘭前鋒Geoff Hurst爵士之後，世足史上第2位達此成就的球員，不過儘管有如此神蹟般的角色，姆巴佩所屬國家仍然沒辦法拿下冠軍，實在相當可惜。
而在頒獎典禮上，姆巴佩雖然獲得「金靴獎」殊榮，但仍然難掩未能在生日前奪下二連霸的憂傷，完全笑不出來的站在頒獎台上被捕捉，法國總統法克宏也上前擁抱安慰他，只能說現年才23歲的姆巴佩前程被外界看好，下屆世界盃許多傳奇球員恐怕都已退休，球迷已經等不及「姆皇」稱霸足球場。（編輯：張嘉哲）