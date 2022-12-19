寒流急凍猝死頻傳！他曝「台人1觀念」超危險：自以為勇

決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

▲2022卡達足球世界盃在18日劃下句點，最終由阿根廷在PK大戰以4：2奪下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022卡達足球世界盃在18日劃下句點，最終由阿根廷在PK大戰以4：2奪下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022卡達足球世界盃在18日劃下句點，最終由阿根廷在PK大戰以4：2奪下冠軍，其中戲劇化的決賽進程，讓不少熬夜看球的網友大讚「這真的太值得了！」而除了姆巴佩以及梅西兩人在球場上爭鋒對決相當精采之外，也有網友大力讚賞整場最鬼之人其實是「主審」波蘭籍裁判馬齊尼亞克（Szymon Marciniak）。

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有網友在PTT貼文指出「賽前大家都狂吹梅羅對決，老實說如果真的上演梅羅之戰，也滿難比這場好看的，感謝主裁判Szymon Marciniak內建鷹眼VAR，如果是看心情給牌，這場也不會那麼好看，而梅西跟姆巴佩兩個英雄對撞，到最後120分鐘還是不分軒輊，點球兩個人也都進，真的是最好的劇本，王者退位最後一役，新王穿靴戴帽，真的漂亮」。

▲法國球星姆巴佩下半場強勢表現，助法國追平阿根廷（圖／美聯社／達志影像）
▲法國球星姆巴佩下半場強勢表現，助法國追平阿根廷，雙方因此踢進延長賽。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的超級精彩的球賽，熬夜熬的超值得」、「這場裁判神眼沒話說」、「主審真的整場最鬼，神之鷹眼，給牌又明確不用靠VAR，太神了」、「講到重點，這場裁判真的是讓比賽精彩的原因之一」、「姆巴佩梅西對決精彩，但最神的人其實是主審」、「這場主審真的讚，12碼給的果斷不靠VAR，禁區假摔也立刻給牌」、「近三十年最精彩的決賽無誤，裁判夠鬼，梅西跟姆巴佩也是卯足全力，太讚了！」

不少球迷大讚決賽波蘭籍裁判馬齊尼亞克（Szymon Marciniak），在上半場精準判斷給出阿根廷12碼球，下半場也同樣不靠VAR直接判定法國12碼球，另外包括在延長賽阿根廷率先進第三球時，疑似有越位嫌疑，馬齊尼亞克也在第一時間精準判定沒有越位，連球員在禁區假摔也同樣被馬齊尼亞克馬上抓包給予黃牌，只能說除了梅西與姆巴佩神仙打架之外，主審的鏡頭可也真的不少啊！（編輯：張嘉哲）

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▲卡達世界盃主審裁判馬齊尼亞克（Szymon Marciniak）被網友稱「人間鷹眼」封號，各項判決精準且正確，獲得讚賞。（圖/AP/美聯社）

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