卡達世界盃10亮點太神！梅西奪冠圓夢　他97秒進2顆超扯

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據了解，卡達為了籌備這次的世界盃足球賽，整整斥資2200億美元（約新台幣6.87兆元）辦理這場盛會，堪稱是歷史以來史上新高的世足賽籌備金額，作為世足史上國土最小的承辦國，也是首個舉辦世足的阿拉伯國家，不過，卡達在開幕戰時就以0比2敗給厄瓜多，跌破眾人眼鏡；接著第二戰遇上塞內加爾，卡達最終以1比3落敗；最後在29日對上荷蘭，荷蘭以2比0擊敗卡達，讓卡達在出戰三場當中全部落敗，完全沒有主場優勢，場面相當尷尬。
卡達的成績也打破世界盃五項紀錄，包括成為自1992年以來，首支在首戰輸球的地主隊；卡達在首戰全場0射正，成了1994年美國隊之後，首支0射正的世界盃地主隊；第二戰落敗的卡達，也成為自1992年以來，首支小組賽「2連敗」的地主隊；身為主辦方因為連輸，成為世界盃最快被淘汰的地主對；最後則是第三戰踢輸荷蘭，成為30年以來首支在世界盃0勝的地主隊
二、阿根廷首戰落敗！沙烏地阿拉伯爆冷贏球
在小組賽時，世界排名第3的阿根廷當時首戰對世界排名第51名上沙烏地阿拉伯，但誰也沒料到，終場比數沙烏地阿拉伯竟以2：1爆冷贏球，阿根廷輸球消息在全球瘋傳，甚至阿根廷險些因為該場輸球丟了晉級機會，所幸阿根廷越挫越勇，最後兩場賽事挺住輸不得的壓力，成功一路晉級到決賽。
三、韓國為晉級16強超緊張！踢贏球也沒辦法馬上高興
韓國在H組小組賽中對陣葡萄牙，最終靠黃喜燦（Hwang Hee-chan）在傷停補時階段關鍵進球，以2：1踢贏葡萄牙，不過他們在踢贏後也不敢立刻慶祝擁抱，因為同一時間，同組的烏拉圭和迦納已經踢到2比0，當時烏拉圭只要再踢進一球，韓國就無法晉級16強，所幸最終烏拉圭沒有進球，韓國與烏拉圭在積分和淨勝球都相同的情況下，韓國因進球數更多而擠掉烏拉圭，球員在確定晉級後才歡喜雷動擁抱慶祝。
四、日本首戰爆冷贏球！E組結局峰迴路轉
小組賽E組首戰，由日本出戰德國，沒想到日本隊替補上場的堂安律和淺野拓磨接連進球，最終日本以2：1爆冷贏球，然而在同組幾場賽事中，原本哥斯大黎加首戰以0：7慘敗西班牙，因此西班牙與日本同暫積分第一，接著兩場賽事，哥斯大黎加踢贏日本；而德國則與西班牙踢和積分墊底；然而日本第三場賽事奇蹟再度戰勝西班牙，積分衝到第一確定晉級，而德國即便最終贏球哥斯大黎加，但積分與西班牙同分，比了淨勝球後，德國遭到淘汰，連續兩屆都在小組賽就遭到爆冷淘汰。
五、C羅最後一舞！黯然告別世界盃
萄萄牙球星「C羅」（Cristiano Ronaldo）8強對上摩洛哥，但因連續兩場都被降為替補，最後葡萄牙以0：1輸給摩洛哥，C羅賽後掩面痛哭，心碎離場的模樣讓球迷瘋傳。C羅在世界盃初次登場得追溯到2006年，他總共在世界盃出賽22場，攻進8球、2助攻，最好的成績是2006年世界盃得到第4名，如今最後一舞留下遺憾，讓不少球迷感到相當可惜。
六、摩洛哥神蹟大黑馬！勇奪第四名成隊史成績最佳
摩洛哥從小組賽就大展身手，隨後晉級16強之後力退西班亞，8強賽以1比0踢走葡萄牙，讓C羅最後一舞黯然離場，殺進四強，刷新隊史紀錄，雖然在季軍賽輸給克羅埃西亞，僅拿下第四名，但也已經贏得摩洛哥球迷以及全世界的關注，賽後摩洛哥全體球員也跪地致謝球迷，運動家精神值得讚許！
七、魔笛最後一舞沒有遺憾！克羅埃西亞奪下季軍
克羅埃西亞上屆世界盃奪下亞軍，這屆也成功殺進四強，可惜在四強賽強碰阿根廷，最終未能晉級冠軍戰，不過在季軍戰克羅埃西亞奮力一搏，最後靠著加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）和奧爾希奇（Mislav Orsic）在上半場的兩顆進球擊敗摩洛哥，奪下季軍。而該場賽事也是魔笛世界盃最後一舞，他生涯拿過金球獎和世足金球獎，個人榮耀以及實力都無需再證明。
八、姆巴佩殺爆全場！決賽上演「帽子戲法」奪金靴獎
姆巴佩從小組賽一路殺到決賽，多場賽事連續進球，在決賽之前就已經累積五球的進球數，而在決賽，姆巴佩的神蹟進球更是讓外界震撼，在1分37秒內靠著12碼罰球以及凌空射門，單場梅開二度追平阿根廷，隨後在延長賽落後時，第116分鐘再次操刀點球破網，上演「帽子戲法」，法國要回3比3平手，直到PK大戰才以2比4落敗。
最終結果，姆巴佩本屆踢進8球奪下金靴獎，是近10屆世界盃單屆進球最多的球員，與2002年的C羅並列，另外在決賽中上演帽子戲法的紀錄，也是繼1966年的是英格蘭前鋒Geoff Hurst爵士之後，世足史上第2位達此成就的球員，不過儘管有如此神蹟般的角色，姆巴佩所屬國家仍然沒辦法拿下冠軍，實在相當可惜。
九、梅西最後一舞圓夢！率領阿根廷奪世界盃冠軍
梅西在世界盃最後一舞成功率領隊伍奪下冠軍！一路晉級不容易，在8強賽事遇強國荷蘭，雙方2：2進入點球大戰，最後阿根廷以4：3驚險殺進四強，隨後四強賽以3：0輕取克羅埃西亞，冠軍戰更是打得艱辛，上半場隊伍雖進兩顆，但下半場法國姆巴佩在97秒內踢進兩顆球，讓比數2：2追平，延長賽梅西雖然率先破網，但又被姆巴佩加以反擊，雙方3：3進入點球大賽，最終阿根廷以4：2奪下冠軍。
根據統計，梅西總計出賽26場，超過德國傳奇馬泰斯（Lothar Matthaus）的25場；在賽前累積出賽2194分鐘，也在冠軍賽進行進入第24分鐘之際，超越義大利馬爾蒂尼（Paolo Maldini）的2217分鐘，不管以場數或分鐘計算，梅西都單獨躍居世界盃出賽王第一位。
十、決賽主審裁判超強判定！網友封「人間鷹眼」
世界盃決賽波蘭籍裁判馬齊尼亞克（Szymon Marciniak），在上半場精準判斷給出阿根廷12碼球，下半場也同樣不靠VAR直接判定法國12碼球，另外包括在延長賽阿根廷率先進第三球時，疑似有越位嫌疑，馬齊尼亞克也在第一時間精準判定沒有越位，連球員在禁區假摔也同樣被馬齊尼亞克馬上抓包給予黃牌，讓該場賽事幾乎是0爭議，且也讓賽事精彩度大幅提升，被網友譽為本屆卡達世界盃裁判MVP。（編輯：張嘉哲）