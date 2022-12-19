卡達世界盃哪國是最大遺珠？眾人全認「2國家」：超可惜
2022卡達世界盃決賽在19日凌晨圓滿落幕，由梅西所率領的阿根廷奪下冠軍，也是隊史第三座世足賽金盃，其法國雖未能衛冕成功，但姆巴佩的精彩表現，也讓全世界球迷喝采。然而比賽有輸有贏，本屆賽事不免有許多爆冷輸球，或是惜敗的情況出現，不少網友都紛紛討論本屆世界盃最可惜的國家是誰，引起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「以實力來說，英格蘭跟巴西都很可惜，以球員生涯終點而言，C羅所屬的葡萄牙一直沒能踢到前幾名也算是遺憾，我個人是投巴西一票，這屆比前幾屆還要強，可惜八強賽輸給克羅埃西亞，大家覺得哪一國最可惜呢？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「英格蘭沒有之一＝＝」、「英法那場真的是踢得有冠亞軍賽水準，英格蘭太可惜在8強就遇到法國」、「巴西+1今年陣容真的很強可惜了」、「我覺得是巴西.....真的太可惜了」、「英格蘭吧，那場守的不錯了最後敗在的12碼踢飛」、「英格蘭，絕對有四強實力」、「巴西真的....太可惜」、「巴西和英格蘭這屆實力都很穩，很可惜」。
而綜合網友意見，多數人認為「英格蘭」以及「巴西」為本屆最大遺珠，其實都有晉級四強的能力，不過可惜英格蘭在8強對陣法國時，賽末英格蘭獲得12碼球機會，由隊史進球王凱恩操刀，沒想到踢飛讓球迷相當震驚，終場以1：2輸給法國；至於巴西則是在8強賽對陣克羅埃西亞，兩邊踢到延長賽1：1進入PK大賽，最終克羅埃西亞點球4：2踢走巴西，原本被外界看好奪冠的巴西痛失晉級門票，最終8強止步，內馬爾傳奇也未能繼續走下去。（編輯：張嘉哲）