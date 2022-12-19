卡達世界盃排名出爐！阿根廷唯一輸這國　第9名全場反讚

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.阿根廷/4勝2平1負/進15球失8球
2.法國/5勝1平1負/進14球失8球
3.克羅埃西亞/2勝4平1負/進8球失7球
4.摩洛哥/3勝2平2負/進6球失5球
5.荷蘭/3勝2平/進10球失4球
6.英格蘭/3勝1平1負/進13球失4球
7.巴西/3勝1平1負/進8球失3球
8.葡萄牙/3勝2/進12球失6球
9.日本/2勝1平1負/進5球失4球
10.塞內加爾/2勝2負/進5球失7球
11.澳洲/2勝2負/進4球失6球
12.瑞士/2勝2負/進5球失9球
13.西班牙/1勝2平1負/進9球失3球
14.美國/1勝2平1負/進3球失4球
15.波蘭/1勝1平2負/進3球失5球
16.韓國/1勝1平2負/進5球失8球
17.德國/1勝1平1負/進6球失5球
18.厄瓜多/1勝1平1負/進4球失3球
19.喀麥隆/1勝1平1負/進4球失4球
20.烏拉圭/1勝1平1負/進2球失2球
21.突尼西亞/1勝1平1負/進1球失1球
22.墨西哥/1勝1平1負/進2球失3球
23.比利時/1勝1平1負/進1球失2球
24.迦納/1勝2負/進5球失7球
25.沙烏地阿拉伯/1勝2負/進3球失5球
26.伊朗/1勝2負/進4球失7球
27.哥斯達大黎加/1勝2負/進3球失11球
28.丹麥/1平2負/進1球失3球
29.塞爾維亞/1平2負/進5球失8球
30.威爾斯/1平2負/進1球失6球
31.加拿大/3負/進2球失7球
32.卡達/3負/進1球失7球
然而其中在第九名日本的部分，引起不少網友討論表示「日本16強淘汰居然第9欸有夠扯，等於是淘汰之首！」、「笑死阿根廷唯一輸一場球就是輸給沙烏地阿拉伯XD」、「阿拉伯：我是唯一踢贏冠軍的」、「阿拉伯踢贏阿根廷可以講一輩子了」、「哇賽！日本16強止步還能第9名，很鬼啊這屆」、「日本16強淘汰還有第9名欸！西班牙、澳洲、瑞士都在日本底下」、「荷蘭沒輸過球！真的太可惜了」。
回顧日本本屆賽事，小組賽首戰對陣德國，沒想到日本隊替補上場的堂安律和淺野拓磨接連進球，最終日本以2：1爆冷贏球，雖然第二場輸給哥斯大黎加，但第三場賽事奇蹟再度戰勝西班牙積分衝到第一確定晉級，雖然最後16強賽事輸給克羅埃西亞，但整體成績仍然獲得不錯的第九名，讓不少網友看好日本下屆一舉殺進8強。
至於其他國家名次，包括沙烏地阿拉伯首戰對陣阿根廷爆冷贏球也是一大看點，不過最終名次則排名25名；另外，荷蘭所有賽事當中都沒有輸球，僅兩場踢和，在8強賽事當中點球PK以3：4惜敗給阿根廷，在本屆排名第五，成為8強「淘汰之首」，也是相當可惜。（編輯：張嘉哲）