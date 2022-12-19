決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

卡達世界盃排名出爐！阿根廷唯一輸這國　第9名全場反讚

▲2022卡達世界盃在19日凌晨落幕，由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷成功奪下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022卡達世界盃在19日凌晨落幕，由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷成功奪下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022卡達世界盃在19日凌晨落幕，由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷成功奪下冠軍，也完成了梅西的生涯夢想，而至於法國雖然未能衛冕成功，不過當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）精彩的表現，同樣也獲得全世界球迷喝采。然而隨著比賽結束，總排名也跟著出爐，其中第九名的日本讓不少網友都相當震驚，直言「下屆繼續挺進吧！」

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▲阿根廷球員梅西率隊奪下世界盃冠軍，卡達首領為其「黑袍加身」。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷球員梅西率隊奪下世界盃冠軍，卡達首領為其「黑袍加身」。（圖／美聯社／達志影像）
一名網友在PTT貼文指出「2022世界盃足球賽最終排名出爐了，都忘記日本第九了，卡達不負眾望的最後一名，冠軍阿根廷唯一的輸球是第25名沙烏地阿拉伯給的」以下為本屆世界盃排名：

1.阿根廷/4勝2平1負/進15球失8球

2.法國/5勝1平1負/進14球失8球

3.克羅埃西亞/2勝4平1負/進8球失7球

4.摩洛哥/3勝2平2負/進6球失5球

5.荷蘭/3勝2平/進10球失4球

6.英格蘭/3勝1平1負/進13球失4球

7.巴西/3勝1平1負/進8球失3球

8.葡萄牙/3勝2/進12球失6球

9.日本/2勝1平1負/進5球失4球

10.塞內加爾/2勝2負/進5球失7球

11.澳洲/2勝2負/進4球失6球

12.瑞士/2勝2負/進5球失9球

13.西班牙/1勝2平1負/進9球失3球

14.美國/1勝2平1負/進3球失4球

15.波蘭/1勝1平2負/進3球失5球

16.韓國/1勝1平2負/進5球失8球

17.德國/1勝1平1負/進6球失5球

18.厄瓜多/1勝1平1負/進4球失3球

19.喀麥隆/1勝1平1負/進4球失4球

20.烏拉圭/1勝1平1負/進2球失2球

21.突尼西亞/1勝1平1負/進1球失1球

22.墨西哥/1勝1平1負/進2球失3球

23.比利時/1勝1平1負/進1球失2球

24.迦納/1勝2負/進5球失7球

25.沙烏地阿拉伯/1勝2負/進3球失5球

26.伊朗/1勝2負/進4球失7球

27.哥斯達大黎加/1勝2負/進3球失11球

28.丹麥/1平2負/進1球失3球

29.塞爾維亞/1平2負/進5球失8球

30.威爾斯/1平2負/進1球失6球

31.加拿大/3負/進2球失7球

32.卡達/3負/進1球失7球

然而其中在第九名日本的部分，引起不少網友討論表示「日本16強淘汰居然第9欸有夠扯，等於是淘汰之首！」、「笑死阿根廷唯一輸一場球就是輸給沙烏地阿拉伯XD」、「阿拉伯：我是唯一踢贏冠軍的」、「阿拉伯踢贏阿根廷可以講一輩子了」、「哇賽！日本16強止步還能第9名，很鬼啊這屆」、「日本16強淘汰還有第9名欸！西班牙、澳洲、瑞士都在日本底下」、「荷蘭沒輸過球！真的太可惜了」。

▲日本隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊在本屆卡達足球世界盃拿下第九名的好成績。（圖／美聯社／達志影像）
回顧日本本屆賽事，小組賽首戰對陣德國，沒想到日本隊替補上場的堂安律和淺野拓磨接連進球，最終日本以2：1爆冷贏球，雖然第二場輸給哥斯大黎加，但第三場賽事奇蹟再度戰勝西班牙積分衝到第一確定晉級，雖然最後16強賽事輸給克羅埃西亞，但整體成績仍然獲得不錯的第九名，讓不少網友看好日本下屆一舉殺進8強。

至於其他國家名次，包括沙烏地阿拉伯首戰對陣阿根廷爆冷贏球也是一大看點，不過最終名次則排名25名；另外，荷蘭所有賽事當中都沒有輸球，僅兩場踢和，在8強賽事當中點球PK以3：4惜敗給阿根廷，在本屆排名第五，成為8強「淘汰之首」，也是相當可惜。（編輯：張嘉哲）

▲阿根廷贏球後，Nicolás Otamendi對荷蘭隊球員做鬼臉嘲諷。（圖／美聯社／達志影像）
▲荷蘭對陣阿根廷在延長賽踢平，最終點球以一顆之差惜敗。（圖／美聯社／達志影像）

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