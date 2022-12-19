決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

連電影都不敢拍！世足「決賽劇本」太刺激　眾揭唯一缺陷

▲2022卡達足球世界盃19日凌晨圓滿落幕，由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷成功奪下冠軍。（圖/AP/美聯社）
▲2022卡達足球世界盃19日凌晨圓滿落幕，由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷成功奪下冠軍。（圖/AP/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022卡達足球世界盃19日凌晨圓滿落幕，由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷成功奪下冠軍，也完成了梅西的生涯夢想，而至於法國雖然未能衛冕成功，不過當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）精彩的表現，同樣也獲得全世界球迷喝采。然而比賽過程中實在太過刺激，讓PTT同步轉播時，幾乎每篇都爆文，關注度超高，賽後也掀起不少話題，不過在球迷心中仍然有「唯一缺陷」。

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多名網友在PTT貼文指出落後！追平！落後！追平，最後進PK，最後梅西冠軍，無遺憾退休，姆巴直接決賽戴帽拿金靴，將成為未來的主角，是不是史上最完美劇本？」、「超級扯的姆梅對決，近幾年看過最精彩的決賽是不是就是這場啊......神之鬼轉折的劇本發展，連電影都不敢拍欸」。

▲法國挑戰史上最大逆轉秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國與阿根廷踢出一場「史詩級的戰役」，讓看球的球迷都相當緊張。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，不少網友紛紛回應「確實....絕對名留歷史，這場太神了」、「下半場80分鐘後才是關鍵啊！太精彩了」、「這場比賽從80分開始看起，後面精彩到完全沒辦法去睡覺」、「80分鐘後有夠猛」、「真的是連電影都不敢寫出來的劇本」、「姆巴佩97秒進兩球真的是扯到飛天，二度落後又追平，真是鬼之劇本」、「高潮迭起，就是說這場賽事」、「前面太無聊造就80分鐘後的刺激」。

而該場賽事之所以被稱為神級比賽，甚至被譽為是「編劇、漫畫都不敢拍不敢畫」的原因為，上半場阿根廷以2：0取得領先獲得優勢，法國隊後衛、中場配合不佳，導致球遲遲無法傳到前線，直到比賽第70分鐘才終於起腳第一次射門，原本球迷都以為法國無望，沒想到法國姆巴佩先是在80分鐘過後，踢進12碼球，接著又快速進攻踢進一球「梅開二度」，將比數硬是拉回2：2，等於是只花了97秒就進了兩顆球，成為在決賽中最快進球紀錄。

▲法國球星姆巴佩下半場強勢表現，助法國追平阿根廷（圖／美聯社／達志影像）
▲法國球星姆巴佩下半場強勢表現，紙花97秒就讓法國追平阿根廷。（圖／美聯社／達志影像）
然而精彩的是，踢進延長賽後，梅西在第109分鐘率先搶進一球，接著姆巴佩在賽末又以12碼球追平比數，雙方就這樣落後！追平！落後！追平，直到點球大戰，阿根廷才以4：2奪下世界盃冠軍。不過雖然賽事完美，梅西最後一舞也成功奪冠並拿下金球獎，但金靴獎則由法國隊姆巴佩奪下，許多球迷也感到可惜表示「金靴獎只差一顆，在延長賽贏的話，金靴獎就是梅西了」、「金靴獎是唯一缺陷，但我還是給99分」、「恭喜梅西，雖然差一雙金靴，但還是完美落幕啦！」（編輯：張嘉哲）

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