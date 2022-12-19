為何台灣足球發展不起來？全場秒指「2關鍵」嘆：很可惜

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原PO又反舉足球為例，場上只要有一顆球、一個人就能玩得很開心，「曾經想過，如果台灣剛好發展的是足球，然後成為國球，依照我們台灣人的素質來看，我認為我們台灣絕對是世界盃常勝軍」，因此好奇發問：「大家會感到很可惜嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，指出台灣人較少關注足球是關鍵之一，「也不用爭什麼吧，只要你明天過後還願意看足球，那就夠了」、「因為台灣人普遍沒在看足球，足球當然沒得發展」、「根本問題還是台灣喜歡看足球的人還是太少」、「像我在汐止運動中心足球場踢，門框偶爾沒人用可以自己射這在足球熱門國家滿難想像的，因為門框比籃框還難搶」、「的確可惜，但國人要瘋足球才有意思」。
另外，還有不少人直言，台灣的運動環境還沒完全蓬勃發展也是主因，「在台灣踢足球踢到頂尖，結果薪水跟一般上班族差不多還要擔心被釋出或球隊解散，是你要讓小孩踢球嗎」、「現在國中以下其實踢足球很盛行，但往上發展又是一回事了」、「台灣是整體運動風氣很差的地方，人口差不多的澳洲就各種運動玩的很有競爭力」、「足球運動人口的基數太少了啦，怎麼推都沒用」、「台灣看到踢足球的幾乎都外勞，很少看到本地人在踢」。（編輯：賴禹妡）