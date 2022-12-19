決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

為何台灣足球發展不起來？全場秒指「2關鍵」嘆：很可惜

▲4年一度的世界盃足球賽在台灣時間今（19）日凌晨完美結束。（圖／美聯社／達志影像）
▲4年一度的世界盃足球賽在台灣時間今（19）日凌晨完美結束。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

4年一度的世界盃足球賽在台灣時間今（19）日凌晨完美結束，冠軍由傳奇球星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷隊奪下，讓許多球迷半夜看得熱血沸騰，對此就有一名網友好奇問「台灣沒發展足球是不是很遺憾⋯」對此，不少人點出台灣足球難以發展的2關鍵因素，貼文曝光後立即引起熱議。

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該名網友在PTT貼文，他以「台灣沒發展足球是不是很遺憾⋯」為題，表示台灣因為被日本殖民過，又受到美國影響，讓棒球在早期就萌芽發展至今，但棒球入門門檻高，一場比賽也需要諸多條件，「所以棒球非常花錢」，導致在窮國難以發展。 

▲阿根廷奪下2022卡達世界盃冠軍（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷奪下2022卡達世界盃冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
原PO又反舉足球為例，場上只要有一顆球、一個人就能玩得很開心，「曾經想過，如果台灣剛好發展的是足球，然後成為國球，依照我們台灣人的素質來看，我認為我們台灣絕對是世界盃常勝軍」，因此好奇發問：「大家會感到很可惜嗎？」 

貼文一出，網友紛紛留言，指出台灣人較少關注足球是關鍵之一，「也不用爭什麼吧，只要你明天過後還願意看足球，那就夠了」、「因為台灣人普遍沒在看足球，足球當然沒得發展」、「根本問題還是台灣喜歡看足球的人還是太少」、「像我在汐止運動中心足球場踢，門框偶爾沒人用可以自己射這在足球熱門國家滿難想像的，因為門框比籃框還難搶」、「的確可惜，但國人要瘋足球才有意思」。 

另外，還有不少人直言，台灣的運動環境還沒完全蓬勃發展也是主因，「在台灣踢足球踢到頂尖，結果薪水跟一般上班族差不多還要擔心被釋出或球隊解散，是你要讓小孩踢球嗎」、「現在國中以下其實踢足球很盛行，但往上發展又是一回事了」、「台灣是整體運動風氣很差的地方，人口差不多的澳洲就各種運動玩的很有競爭力」、「足球運動人口的基數太少了啦，怎麼推都沒用」、「台灣看到踢足球的幾乎都外勞，很少看到本地人在踢」。（編輯：賴禹妡）

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