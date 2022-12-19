世足金盃值多少錢？阿根廷抱回獎金曝光　季軍賽意義超大

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由於是分給32個國家，所以冠軍隊伍比例也不到10%，以這次阿根廷奪冠來看，冠軍隊伍將獲得4200萬美元（約12.9億台幣）；而法國亞軍則可以獲得3000萬美元（約9.2億台幣）；而在季軍賽的部分，以往都會被視為是毫無意義的比賽，但這次季軍賽季軍的克羅埃西亞，可以抱回2700萬美元的獎金（約8.3億台幣），比第四名摩洛哥的2500萬美元（約7.68億台幣）相比足足多出了200萬美元（約6140萬台幣）
至於其他的隊伍，包括在8強賽中落敗的4支球隊都將獲得1700萬美元（約5.2億台幣）；而在16強賽中失利的8支球隊將獲得1300萬美元（約3.99億台幣），至於在小組賽就已經遭到淘汰的國家，也都還有900萬美元（約2.76億台幣），無論他們在3場比賽中幾勝幾負、獲得多少積分都一樣。
事實上，這次卡達世界盃的獎金已經是刷新歷年的紀錄，在西班牙舉辦的世界盃是第一次頒發獎金，在1982年當年，冠軍義大利僅獲得220萬美元（約6763萬台幣），然而時序過了40年，獎金逐步提升，從2006年義大利奪得冠軍時就已經有2000萬美元（約6.14億台幣），而在2018年的世界盃中，法國奪冠獲得3800萬美元（11.6億約台幣），這次卡達世界盃獎金再度提高，阿根廷「金盃價值」多了法國400萬美元（約1.2億台幣）之多。（編輯：張嘉哲）