決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

世足金盃值多少錢？阿根廷抱回獎金曝光　季軍賽意義超大

▲2022卡達世界足球盃19日凌晨落幕，由梅西所領軍的阿根廷奪下冠軍。（圖/AP/美聯社）
▲2022卡達世界足球盃19日凌晨落幕，由梅西所領軍的阿根廷奪下冠軍。（圖/AP/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022卡達世界足球盃19日凌晨落幕，由梅西所領軍的阿根廷奪下冠軍，而欲挑戰二連霸的法國在PK賽惜敗，獲得亞軍，但其精彩表現也獲得球迷的讚賞。然而，你知道世足賽的冠軍獎盃值多少錢嗎？是不是也好奇這些名列前茅的隊伍有什麼獎賞？而在小組賽就被淘汰的國家真的什麼都沒有嗎？帶你了解本屆卡達世足賽的獎金全貌！

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本屆卡達賽事不僅場地斥資重本打造，整整斥資2200億美元（約新台幣6.87兆元）辦理這場盛會，堪稱是歷史以來史上新高的世足賽籌備金額，然而其籌備金額創新高，頒發的獎金自然也就高，這次2022卡達世界盃來說，FIFA將總獎金訂為4.4億美元，將由32支隊伍來瓜分其獎金。

由於是分給32個國家，所以冠軍隊伍比例也不到10%，以這次阿根廷奪冠來看，冠軍隊伍將獲得4200萬美元（約12.9億台幣）；而法國亞軍則可以獲得3000萬美元（約9.2億台幣）；而在季軍賽的部分，以往都會被視為是毫無意義的比賽，但這次季軍賽季軍的克羅埃西亞，可以抱回2700萬美元的獎金（約8.3億台幣），比第四名摩洛哥的2500萬美元（約7.68億台幣）相比足足多出了200萬美元（約6140萬台幣）

▲梅西奪下本屆2022卡達世足賽金球獎（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西率領的阿根廷隊伍將可獲得4200萬美元（約12.9億台幣）的獎金。（圖／美聯社／達志影像）
至於其他的隊伍，包括在8強賽中落敗的4支球隊都將獲得1700萬美元（約5.2億台幣）；而在16強賽中失利的8支球隊將獲得1300萬美元（約3.99億台幣），至於在小組賽就已經遭到淘汰的國家，也都還有900萬美元（約2.76億台幣），無論他們在3場比賽中幾勝幾負、獲得多少積分都一樣。

事實上，這次卡達世界盃的獎金已經是刷新歷年的紀錄，在西班牙舉辦的世界盃是第一次頒發獎金，在1982年當年，冠軍義大利僅獲得220萬美元（約6763萬台幣），然而時序過了40年，獎金逐步提升，從2006年義大利奪得冠軍時就已經有2000萬美元（約6.14億台幣），而在2018年的世界盃中，法國奪冠獲得3800萬美元（11.6億約台幣），這次卡達世界盃獎金再度提高，阿根廷「金盃價值」多了法國400萬美元（約1.2億台幣）之多。（編輯：張嘉哲）

▲法國完全被壓制。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞軍法國將可獲得3000萬美元（約9.2億台幣）。（圖／美聯社／達志影像）

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